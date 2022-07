«Cavallette e guerra, un nuovo equilibrio contro le emergenze» 

«Russia e Ucraina svolgono un ruolo essenziale nella produzione e nell’approvvigionamento alimentare a livello globale: contribuiscono a oltre un terzo delle esportazioni globali di cereali. L’interruzione della catena di approvvigionamento nella filiera di produzione di questi prodotti e le restrizioni alle esportazioni stanno mettendo a dura prova la sicurezza alimentare di molti Paesi. In molti casi, parliamo di Paesi in via di sviluppo o a basso reddito dell’Africa settentrionale, dell’Asia e del Vicino Oriente».

Il vicedirettore generale della Fao, Maurizio Martina, già ministro della Politiche agricole nei governi Renzi e Gentiloni, sulla recente emergenza che ha devastato le campagne della Sardegna centrale, assicura che è nell’agenda dell’organizzazione della Nazioni Unite per l’alimentazione. L’obiettivo è quello di prevenire i gravissimi danni provocati all’inizio di ogni estate dalle locuste. «Recentemente – spiega - siamo intervenuti per fornire assistenza tecnica e operativa in Kenya, invaso da sciami di cavallette arrivate dall’Etiopia e dalla Somalia. Le locuste avevano invaso il nord del Paese, un’area grande come tutta l’Italia, con singoli sciami grandi come Roma».

«Le cavallette rappresentano un problema enorme per l’agricoltura e la sicurezza alimentare, non solo in Sardegna. Le istituzioni italiane stanno lavorando con la Fao per fronteggiare questa minaccia, anche in seguito all’intervento della sindaca di Noragugume Rita Zaru che ci ha segnalato la gravità della situazione sarda».

Siete impegnati su più fronti. La guerra in Ucraina sta provocando anche una grave emergenza alimentare.

L’Italia?

«La situazione è molto diversa. Noi dipendiamo dai mercati mondiali per circa il 40% per il frumento duro, circa il 47% per il mais, mentre abbiamo un’alta dipendenza per l’importazione di frumento tenero (più del 60%). Però abbiamo anche importazioni diversificate e dipendiamo dall’Ucraina solo per l’importazione del 13% di mais. Per l’Italia i problemi principali sono legati ai fertilizzanti e al caro-energia. Non corriamo rischi per la nostra sicurezza alimentare, ma di inflazione alimentare».

Di che cosa c’è bisogno?

«Occorre costruire un nuovo equilibrio globale finalizzato a rendere più efficienti gli scambi in funzione delle diverse caratteristiche locali. Sarà necessario mantenere due direttrici: uno sguardo aperto al mondo e un grande lavoro per rafforzare la nostra autonomia in termini di approvvigionamenti di prodotti basilari. Questo è uno dei fronti su cui lavorare e il salto di qualità si fa in Europa dove è in corso un’importante discussione sull’autonomia agricola».

Il Papa ha detto: "Non usate il grano come arma".

«La spiga di grano è l’emblema della Fao. Rappresenta i valori fondamentali dell’Organizzazione: eradicazione della fame, miglioramento economico e sociale e soprattutto pace. Il cibo è un diritto fondamentale, è un crimine imperdonabile usarlo come arma».

Il blocco del grano genera nuove povertà. Come superare l'emergenza?

«La Fao raccomanda di mantenere aperti i mercati e i flussi commerciali, sia per consentire ai Paesi in guerra di soddisfare le proprie richieste interne, sia per rispondere alla domanda globale. Per i Paesi più fragili, inoltre, è necessario diversificare le fonti di approvvigionamento, rafforzando al contempo la sovranità alimentare delle comunità locali».

Come ritrovare la via della pace?

«Dobbiamo promuovere e preservare i valori del multilateralismo, nonché i principi della solidarietà e della cooperazione internazionale, fondamento della Carta delle Nazioni Unite e dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e, in definitiva, i pilastri stessi delle Nazioni Unite, pace e sicurezza internazionale, sviluppo e diritti umani».

L’ultimo report della Fao sottolinea che è in aumento la fame nel mondo.

«Il nuovo quadro strategico della Fao 2022-2031 fornisce un'idea di quali contromisure mettere in atto: dobbiamo produrre di più con meno, essere più efficienti, invertire la perdita di biodiversità, ridurre le emissioni di gas serra, migliorare l'adattamento e rafforzare la resilienza dei sistemi agroalimentari per eliminare fame e povertà».

La Fao cosa fa per combattere vecchie e nuove emergenze?

«Cambiamento climatico, pandemia e guerra hanno messo in luce la fragilità dei nostri sistemi agroalimentari, pesantemente colpiti da questi shock, che dobbiamo rendere più efficienti e inclusivi. Puntiamo su una maggiore assistenza agricola di emergenza, su investimenti nei sistemi agroalimentari, su scienza e innovazione per affrontare il nesso tra agricoltura, clima e sicurezza alimentare. Infine, dobbiamo ridurre gli sprechi alimentari con cui sarebbe possibile sfamare circa 1,26 miliardi di persone all'anno».

