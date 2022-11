Cavallette, arature fai da te 

«A mio avviso si possono ancora arare i terreni, almeno per qualche settimana: peccato che nessuno ci abbia fornito le mappe per le arature», sentenzia Sergio Sulas, allevatore di Bolotana e delegato Copagri per l’emergenza cavallette. Giovanni Mureddu, allevatore e agricoltore fonnese da anni trapiantato a Ottana, aggiunge: «Ho proceduto in autonomia e arato le mie terre. Se aspettiamo la Regione stiamo freschi. A oggi non abbiamo ricevuto neppure un centesimo dei famigerati ristori». Intanto, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Pierluigi Saiu, dice: «In Quinta commissione subito i dati sullo stato di avanzamento nella liquidazione dei ristori alle aziende agricole danneggiate dalle cavallette e sulle azioni di prevenzione messe in campo dalla Giunta».

Invasione senza fine

Nella piana di Ottana le cavallette hanno fatto la loro comparsa nel 2019. Prima su un’area di circa duemila ettari, poi lievitati a 32 mila nel 2021 e a 60 mila nel 2022. Adesso gli allevatori del centro Sardegna si scagliano contro la Regione, tacciata di immobilismo: temono una stagione 2023 più disastrosa delle precedenti. «Si può ancora intervenire con le arature per eliminare le uova deposte dalle locuste - ribadisce Sulas -. Certo, la politica si deve dare una mossa. Al momento la prevenzione è ferma al palo. C’è una totale vaghezza, nessuno conosce con precisione quali siano i terreni da arare». Sulla richiesta di un commissario straordinario, avanzata da Confagricoltura per coordinare l’emergenza cavallette, l’allevatore di Bolotana appare scettico: «È una soluzione che mi preoccupa, non mi dà garanzie: serve sì un coordinamento, ma deve essere più stringente e operativo rispetto a quello attuale». Mureddu avvalora: «Non credo che il rimedio sia la nomina di un commissario. Anzi, ritengo che i consigli da seguire siano quelli degli agricoltori e degli allevatori, gli unici che conoscono davvero i problemi e le campagne».

Assessora nel mirino

Saiu si sostituisce agli agricoltori e si rivolge all’assessora regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia: «Vogliamo sapere quali misure di prevenzione sono state adottate, il loro grado di efficacia e quali i risultati attesi. Il mondo delle campagne deve avere il massimo supporto sia per quanto riguarda l’erogazione dei ristori sia sulla prevenzione».