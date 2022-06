Cavallette alle porte della città 

Le cavallette sono arrivate alle porte di Nuoro. Il tam tam corre sui social, trova conferme dagli operatori della zona industriale. «Sì, ho visto le locuste davanti alla mia attività, a Prato Sardo», dice l’imprenditore Giampiero Pittorra: «Per fortuna la presenza degli insetti al momento è contenuta». Da Ottana a Orotelli, passando per Oniferi, il copione invece cambia parecchio, assume contorni inquietanti. «Mentre percorrevo la statale 131 Dcn mi sono imbattuta in uno sciame di locuste: mai visto niente di simile, la mia auto è stata centrata da un’infinità di cavallette a pochi chilometri dal mio paese», racconta l’ex sindaca di Oniferi, Stefania Piras. Intanto, il primo cittadino di Ottana, Franco Saba, sentenzia: «Serve subito un’unità di crisi, poi mettiamoci tutti al lavoro per il 2023: sarà una battaglia».

Lotta continua

È quella che si vive ogni secondo nelle campagne del centro Sardegna, da tempo in balia delle locuste. Ettari su ettari conquistati e devastati dagli insetti che «dove passano non lasciano niente», commenta Gian Matteo Marteddu, vigile del fuoco di Orotelli: «Sono arrivate alla periferia del paese, all’altezza del rione Mussinzua. Nei terreni di un amico, giusto per fare un esempio, hanno divorato tutto. Dove prima c’erano l’orto, le verdure e le piante da frutto, ora non c’è più niente». Stefania Piras puntualizza: «Avevo visto le foto e i video, ma vivere di persona questa invasione è tutta un’altra cosa. La gravità della situazione emerge ancora di più».

Sguardo al 2023

«Si dice che dopo il giorno di San Giovanni le cavallette debbano iniziare a morire, a farsi da parte - dice Saba -. In effetti, passeggiando per le vie di Ottana, ho avuto la sensazione che siano in numero inferiore rispetto ai giorni scorsi. Pure a Olzai ho avuto questa impressione». Tuttavia, tra allevatori, agricoltori e primi cittadini del Nuorese, non vi è alcuna intenzione di cantare vittoria. Anzi, inizia ora la fase più critica. «Nel 2023 sarà una battaglia», tuona Saba, «continuo a chiedere che venga subito costituita un’unità di crisi, con una precisa dotazione finanziaria. Dobbiamo iniziare subito a lavorare per la prevenzione. L’anno prossimo sarà un inferno, le locuste avranno deposto uova un po’ ovunque. Servirà un apparato pubblico e militare».