Causa per la crociera da incubo 

Una caduta mentre si trovava sulla Costa Luminosa ha trasformato la crociera di una cagliaritana nell’oceano Pacifico in un lungo viaggio attraverso i marosi della giustizia: sei anni di causa legale per dimostrare che davvero l’infortunio era avvenuto a bordo e per vedersi riconoscere il diritto a un risarcimento viste le invalidità «permanenti e temporanee» attestate dal consulente tecnico d’ufficio causate dall’incidente. In situazioni simili in Italia la cifra massima che si può ottenere non supera qualche decina di migliaia di euro: ben diversa da quella (un milione) liquidata negli Usa a una cittadina americana che, nel 2018, era stata protagonista di un episodio simile sulla stessa nave. La sentenza civile a Cagliari è prevista per il giugno 2022.

Incidente e ricovero

Da una parte c’è una 76enne cagliaritana (M. C. E.), dall’altra ci sono la Costa Crociere e la società assicuratrice Aga International, citate dal legale Emanuele Pizzoccheri e difese dall’avvocata Caterina Cardia. Dagli atti depositati davanti al giudice Paolo Corso risulta che la vittima e il marito avessero acquistato un pacchetto turistico per una crociera di 41 giorni (ottobre-novembre 2015) con partenza da Los Angeles e arrivo a Singapore. L’incidente era avvenuto il 26 ottobre, nei pressi delle isole Samoa: uscendo sul ponte esterno la passeggera era scivolata su una superficie in metallo umida, forse a causa delle piogge notturne, ed era caduta a terra. Soccorsa dal personale di bordo, era stata visitata sull’isola e, il giorno dopo, ricoverata in un ospedale delle Figi: si era fratturata l’omero sinistro. Da lì era stata mandata a Sidney, in Australia, e quindi in Sardegna, dove era stata operata all’Ospedale Marino il 18 novembre. La prognosi: 30 giorni. Al termine del periodo di cure le erano state riscontrate un’invalidità temporanea totale e parziale di diversa consistenza per 50 e 30 giorni oltre a un danno biologico e a una invalidità permanente del 12 per cento.

No al risarcimento

Alla richiesta di risarcimento la compagnia di navigazione ha negato una propria responsabilità sostenendo di aver prestato «tutte le cure del caso e la massima assistenza dal momento dell’incidente a quello del rimpatrio» e che comunque il danno era «stato causato esclusivamente da un comportamento imputabile» alla donna (mentre la società assicuratrice si era detta disponibile a valutare il caso). La Costa Crociere ha anche fatto sapere che la passeggera al momento dello sbarco aveva sottoscritto una dichiarazione di “interruzione volontaria” del viaggio nella quale affermava che «nessun rimborso» le sarebbe stato dovuto. Dichiarazione però «scritta in sei lingue su un modulo prestampato in caratteri microscopici fatta firmare in tutta fretta» alla vittima «nonostante le sue condizioni», ha ribattuto l’avvocato Pizzoccheri, secondo cui «è evidente come la caduta accidentale sia avvenuta in per l’insidiosità e pericolosità della rampa di metallo», definita «scivolosa» e «non visibile». Inoltre «è dovere del personale di bordo prevenire tali pericoli asciugando le superfici bagnate o segnalando il rischio con adeguate misure di sicurezza». Nulla da fare, nessun risarcimento. Così ecco la causa.

Il consulente

Negli atti si parla di «danno biologico» dovuto ai giorni di ricovero, alle percentuali di invalidità permanente e temporanea, alla «modifica delle abitudini di vita», agli «impedimenti insorti dopo le gravi lesioni subite», alle spese mediche sostenute per le cure, al danno per la vacanza rovinata. Il consulente tecnico nominato dal giudice ha attestato la presenza di «postumi permanenti» del 10 per cento «responsabili» di un danno alla salute, all’integrità psicofisica e alla vita di relazione, mentre non c’è «un danno permanente alle capacità lavorative e di produrre reddito». Ora tocca al giudice.

