Catenaccio per Walu  

Al rientro a casa, in Polonia, Sebastian Walukiewicz ha scosso via la polvere dalle scarpe con una sola idea: non fare il viaggio di ritorno per Cagliari. Soprattutto dopo la conferma, sulla panchina rossoblù, di Leonardo Semplici. L’allenatore, che ha costruito la salvezza più incredibile degli ultimi anni, nelle sue scelte non ha mai preso in considerazione il classe 2000 scoperto da Andrea Cossu nella lontana Stettino. E Walukiewicz, che solo qualche mese fa veniva accostato a club come Liverpool e Chelsea, non vuol rischiare di passare un’altra stagione dietro le quinte.

Dalle stelle alle stalle

L’eplosione nell’interregno di Walter Zenga, un ruolo da titolare intoccabile con Di Francesco. Per l’intero girone d’andata della passata stagione, non c’era Cagliari senza Walukiewicz. Che vedeva cambiare i partner al suo fianco, dalla star Godin al quasi coetaneo Carboni, e prendeva sempre più spazio nelle attenzioni internazionali. Tanto da diventare il 2000 più utilizzato nei principali tornei europei e veder accostato il suo nome a club come Chelsea, Liverpool e Manchester United, con il Cagliari che aggiornava costantemente il prezzo del cartellino. Poi, ecco il ribaltone: con Semplici, Walukiewicz è finito ai margini e, unico tra tutti i giocatori di movimento, non ha mai visto il campo. E così, dopo la conferma del tecnico toscano, il polacco ha rotto gli indugi.

Catenaccio

Walu ha interrotto l’affitto dell'appartamento occupato in città e, prima di tornare a casa per le vacanze, ha avvisato la società del suo desiderio di andare via. A 21 anni, dopo aver perso la nazionale e gli Europei, non vuol rischiare di vivere una nuova stagione nell’ombra. E le proposte non sono mancate, a partire da quella del Torino, che ha provato subito a chiederlo in prestito. Ricevendo un secco no. Perché il Cagliari farà di tutto per convincere il giocatore a restare in Sardegna, con la convinzione che possa esser lui l’interprete ideale per il ruolo del terzo centrale di destra in difesa. E se divorzio sarà, la società rossoblù vuole recuperare almeno 8-10 milioni dalla cessione. Con la Bundesliga, dove le attenzioni, nonostante le panchine in serie, non sono mai calate, come meta preferita.

Rebus difesa

La retroguardia è il reparto su cui concentrare le attenzioni maggiori. Salutati Klavan, Calabresi e Rugani, con Godin messo nella lista dei partenti, oltre al rebus Walukiewicz, restano solo Carboni, Lykogiannis (possibile partente) e capitan Ceppitelli, che rinnoverà per una nuova stagione. E tra i possibili rinforzi, Bonifazi è ormai del Bologna e su Pezzella è piombata la Lazio.

