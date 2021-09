Catasto, allarme per gli aumenti 

Sulle barricate gli esponenti di Fratelli d’Italia. Emiliano Fenu, capogruppo del Movimento 5 Stelle nella commissione Finanze del Senato, segue da vicino l’iter della riforma fiscale: «Siamo contrari a una riforma del catasto che comporti un aumento delle tasse. Noi siamo per il taglio della pressione fiscale e per una manovra espansiva che accompagni la crescita del Pil. Siamo favorevoli a una riforma del catasto che introduca digitalizzazione, semplificazione e razionalizzazione». Il parlamentare di Siniscola rivela che i lavori sulla modernizzazione delle banche dati degli immobili sono a buon punto: «Agenzia delle Entrate e Sogei puntano sull’implementazione del Sistema integrato del territorio. Modello che permetterà a proprietari di interagire più facilmente con il fisco».

Enrico Letta, segretario del Pd, non saluta negativamente una rivisitazione dell’imposizione sugli immobili e rinnova il sostegno alle scelte di Palazzo Chigi: «Draghi ha spiegato che la riforma del catasto non comporta un aumento delle tasse per nessuno, e che le riforme fiscali sono di struttura. La digitalizzazione del catasto si aspetta da decenni». Di avviso opposto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli e dirigente della Lega: «La revisione degli estimi catastali rappresenterebbe una forte penalizzazione per le famiglie italiane e per l’economia. Dopo un anno e mezzo di pandemia è necessario ridurre le tasse».

La revisione delle rendite catastali torna al centro dell’agenda politica. Il ministero dell’Economia sembra intenzionato a introdurre correttivi su valori che spesso hanno svariati decenni. Una scelta che, oltre a essere uno dei cardini della riforma fiscale allo studio, rischia di trasformarsi in una stangata. Il ritocco delle rendite farebbe infatti aumentare l’Imu e l’imposta di registro pagata in sede di compravendita. A Cagliari, secondo un dossier dell’Agenzia delle Entrate, l’imposta di registro potrebbe subire un aumento sino al 154%. Aumenti medi del 70% sul fronte dell’Imu.

Le posizioni politiche

I proprietari

Marcello Ciaravola, presidente regionale di Confedilizia, è contrario a una riforma che preveda solo aumenti: «Bisogna attendere la legge delega che verrà votata ma sembra di capire che, come spesso accade in questo Paese, si voglia fare cassa tassando la casa. Una scelta sicuramente errata».

Il rappresentante dei proprietari sottolinea gli aspetti legati all’equità fiscale: «Attualizzare la rendita di alcune case nel centro di Roma o Milano mi vede d’accordo. Oggi pagano imposte lontanissime dal loro valore di mercato. Ma un semplice rialzo di tutte le rendite senza rivedere i moltiplicatori non verrà incontro a chi oggi ha un immobile in un paesino della Sardegna e si ritrova a pagare un’Imu elevatissima se si vanno a verificare i prezzi delle compravendite». Ciaravola rimarca che alcuni aspetti di cui si parla sono comunque positivi: «L’annunciato aumento delle zone censuarie potrebbe aumentare l’equità complessiva. Positiva anche l’azione per stanare gli immobili fantasma disseminati nel territorio. Il mero rialzo della tassazione ci vedrà però sempre contrari».

