Castor, promossa e senza campo 

L’unica speranza è il Comune di Girasole. È l’ultima ancora di salvataggio per la Castor Tortolì che ha chiesto ospitalità al paese vicino perché, in piena stagione organizzativa, si ritrova senza un campo dove allenarsi e disputare le gare ufficiali della prossima stagione calcistica in Prima categoria, ottenuta lo scorso maggio con la vittoria del campionato di Seconda. Dunque le posizioni con il Tortolì calcio si sono invertite rispetto agli anni scorsi quando, durante i lavori di riqualificazione del Fra Locci, i rossoblù furono ospitati allo Zinnias, superficie in terra battuta che oggi è ritenuta impraticabile dal club granata. Senza la disponibilità di un impianto di gioco i vertici del sodalizio sportivo, fondato nel 1977, si dicono pronti a non iscrivere la squadra.

Il caso

La scorsa stagione la Castor ha trovato ospitalità al Fra Locci, impianto comunale che ha condiviso con il Tortolì. «Noi - afferma Marco Ferrai, 52 anni, presidente della Castor - avevamo ospitato il Tortolì quando il Fra Locci era un cantiere. Non riusciamo ad avere disponibilità della struttura e la condivisione organizzativa con l’altra società è impossibile». Il 20 giugno scorso Ferrai ha trasmesso una pec al Protocollo del Comune di Tortolì per chiedere un incontro all’amministrazione di Massimo Cannas. «Avremmo voluto confrontarci con sindaco e assessori per riuscire a trovare spazi adeguati al Fra Locci, evitando di dover disturbare altri Comuni o società, ma finora non abbiamo ottenuto risposta».

Il rischio

Alla Castor mancano certezze logistiche. Non proprio un dettaglio. Ferrai illustra le richieste al Comune di Tortolì: «Abbiamo bisogno di utilizzare un campo sei ore alla settimana per allenarci in orari decenti, non dalle 21 alle 23 come ci era stato prospettato lo scorso anno». Invero la richiesta presentata al Comune di Girasole sembra destinata a non trovare accoglimento, in virtù di un regolamento che l’ente ha approvato nel 2018. Il decalogo vincola la concessione de Sa Suergera su criteri rigidissimi: le società devono essere state fondate a Girasole e avere la sede legale sul posto. Ferrai solleva il pressing sul Comune di Tortolì: «Il Fra Locci è un bene pubblico, il sindaco suddivida in modo equo gli spazi». Ieri non è stato possibile contattare il sindaco Cannas che non ha risposto a chiamate e messaggi.