Castiadas, arriva Perra 

Il gran ritorno di Virgilio Perra. Dopo alcuni anni in cui è subentrato a stagione avviata e con squadre non costruite da lui, il tecnico di Elmas con un passato anche in C col Casale, si riprende la scena. Ricomincia dal Castiadas, con una gran voglia di far bene con una società che ha anche l’intenzione di chiedere la collaborazione di un grande sardo come Gianfranco Matteoli.

L’ambizione

Motivo? Cercare di ricostruire un settore giovanile di qualità visto come futuro della squadra e società del Sarrabus che, con appena 1.700 abitanti, divisi in tantissime borgate, ha avuto la forza di giocare tre anni di Serie D. Si vogliono insomma creare soprattutto le basi per il futuro. Magari ritrovando entro qualche anno la Serie D per restarci. Il Comune ha fatto un grande sforzo, realizzando uno stadio-gioiello. Dietro questo progetto c’è il patron, l’imprenditore di Selargius, ormai sarrabese doc, Cenzo Zaccheddu, con idee estremamente chiare. Lui stravede per Virigilio Perra. Già per quest’anno, c'è voglia di rilancio, utilizzando soprattutto tanti giovani e alcuni uomini di esperienza. Restano Mirko Carboni, centrocampista, e Forzati, portiere. In arrivo una coppia difensiva brasiliana con passaporto italiano.

Perra entusiasta

«Ho avuto ottime referenze», dice Perra: «Intanto è arrivato anche l'attaccante Lazzarini, un giocatore che conosce bene il calcio sardo. In arrivo anche un centrocampista e un’altra punta da affiancargli. Vogliamo far bene». Non resteranno Bruno, Chessa, Nieddu, Randolone, Caboni. Annunciate conferme per i due Melis e Scioni. «Puntiamo molto sui giovani – dice il presidente Celestino Recupito - voglio creare un settore giovanile importante. La settimana prossima incontreremo Gianfranco Matteoli per chiedergli un rapporto di collaborazione. Ci sarà anche la collaborazione con la Ferrini Quartu. Stiamo cercando di programmare nel miglior modo possibile sempre con un occhio di riguardo al budget. Il nostro sogno è quello di portare il Castiadas in alto con una giusta programmazione, con acquisti mirati, con giocatori che hanno voglia di emergere».

