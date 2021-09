Casti esce di scena, sei liste con Morittu 

L’ex sindaco Giuseppe Casti rinuncia alla candidatura, ma la sua liste resta in campo per sostenere Pietro Moritti. Pace fatta in casa del a poche ore dalla consegna della liste, mentre sono ancora in alto mare le altre coalizioni: il centrodestra e il gruppo formato da M5S e Articolo Uno. «Non sarò candidato a sindaco, ma sosterremo Morittu per il bene di Carbonia», afferma l’ex primo cittadino.

Centrodestra

Nella coalizione di centrodestra non sono state ancora sciolte le riserve su chi sarà il candidato, nè quante e quali saranno le liste a suo sostegno. Al momento parrebbe che l’ipotesi più accreditata sia quella della candidatura di Daniela Garau, sostenuta dalla Lega, da una lista mista composta da Forza Italia, Riformatori e Fratelli d’Italia e dalla civica “Patto Civico”. Il tavolo regionale tenutosi negli scorsi giorni a Villa Devoto, avrebbe dato il proprio benestare alla discesa in campo di Daniela Garau, anche se al momento non c’è nessuna comunicazione ufficiale in tal senso. Una decisione che però non piace alla storica in città: «Così facendo c’è il rischio che la destra scompaia dal Consiglio – dichiara Pippo Oliva, vicinissimo a Fratelli d’Italia – a questo punto sarebbe stato meglio correre da soli con un nostro candidato a sindaco, la mia offerta di aiuto è rimasta inascoltata».

Articolo Uno e M5S

Prendono ancora tempo i due partiti che da giorni dialogano per provare a creare una nuova coalizione, ispirata al secondo governo Conte ma senza il Pd. Ancora nessuno dei contendenti ha fatto un passo indietro e sia Gian Luca Lai che Luca Pizzuto non confermano ne smentiscono la propria candidatura a sindaco: «Non abbiamo ancora novità da ufficializzare – ha detto Luca Pizzuto – le forse venerdì pomeriggio». Una dichiarazione che lascia intendere una situazione di stallo che non esclude completamente la possibilità che Articolo Uno e il Movimento 5 Stelle possano decidere di correre da soli ognuno col proprio candidato.

Carbonia 2021

Sciolte le riserve sulla collocazione della lista “Uniti per Rinascere”. L’ex sindaco Giuseppe Casti ha diffuso una nota in cui dichiara il suo appoggio ad un progetto unitario a favore della candidatura di Pietro Morittu: «Faccio un passo indietro per il bene della nostra città e comunità, che viene prima di ogni altra cosa e prima di ognuno di noi», ha dichiarato. Salgono così a sei le liste che compongono la coalizione “Carbonia 2021”. Oltre alla lista del Partito Democratico saranno schierate le civiche “Carbonia Avanti”, “Ora X Carbonia”, “Sviluppo & ambiente - cittadini per Carbonia”, “Uniti per Rinascere” e “Pietro Morittu Sindaco”.

RIPRODUZIONE RISERVATA