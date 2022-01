Castello e musei: via libera del Tar 

Nessuna irregolarità nella gara d’appalto per la gestione del castello e dei musei del civraxiu e dei padri cappuccini di Sanluri. Lo ha deciso la seconda sezione del Tar Sardegna, respingendo il ricorso presentato dalla società arrivata seconda, la Tacs di Cristina Concu e Franca Mocci, dopo aver chiesto invano al Comune di rivedere la graduatoria finale e l’aggiudicazione alla ditta Agorà Sardegna. La sentenza del Tar spiana ora la strada al percorso del Polo museale della città con un biglietto unico e rafforza l’accordo pubblico-privato fra l’Amministrazione comunale e la famiglia dei conti Villasanta, proprietari della fortezza medioevale.

L’intero contenzioso si è concentrato sull’affidamento per un anno dei servizi di gestione delle collezioni e armi del castello, della Casa del pane e del museo dei padri cappuccini presso il convento. La gara, finanziata dall’Ente per complessivi 144.555 euro, fondi impegnati per la maggior parte per l’assunzione di operatori turistici, lo scorso agosto è stata vinta da Agorà con l’offerta migliore. Un mese dopo la Tacs ha presentato ricorso al Tar sostenendo, in sostanza, che l’aggiudicataria dovesse essere esclusa visto che, nella parte economica, non ha indicato i costi della manodopera separatamente dal prezzo offerto.

La sentenza

Il Tar ha attestato la piena regolarità dell’operato del Comune, difeso dall’avvocato Maria Rita Appeddu, respingendo punto per punto le istanze della ricorrente, condannata a pagare le spese legali. Per i giudici amministrativi “il Comune non si è limitato a effettuare una semplice stima del costo della manodopera, ma ha provveduto ad individuare nel dettaglio il numero dei lavoratori da impiegare, il loro inquadramento, il numero delle ore settimanali, le tabelle retributive applicabili”.

Il contratto