Cassonetti intelligenti anti furbetti 

I “cassonetti intelligenti” potranno essere utilizzati con un sistema che richiederà la tessera sanitaria od il codice fiscale e rispetto a quelli attuali, saranno in grado di stabilire non solo chi ha usufruito del servizio, ma anche se è stato effettuato nella maniera corretta. Sarà quindi in grado di identificare il soggetto ed il rifiuto che ha conferito, pertanto addio ai furbetti dell’immondizia: «Esistono già nelle periferie 4 stazioni intelligenti geolocalizzate - svela Melis - e andavano molto bene prima che qualcuno le utilizzasse in malo modo, conferendo qualsiasi tipo di rifiuto. Con i nuovi dispositivi dovremmo risolvere anche questo problema. Occorre sempre tanto senso civico e buona volontà, virtù che appartengono ai cittadini d’Iglesias». Un elogio non casuale quello di Melis; lo scorso anno la città ha fatto registrare l’81 percento di raccolta differenziata, numeri da record che hanno consentito di raggiungere la percentuale massima di ecobonus: «Arriveranno pertanto altri fondi - spiega Francesco Melis - che utilizzeremo per potenziare ulteriormente i servizi».

Un sistema inizialmente integrativo all’attuale, consentirà di testare e muovere i primi passi in direzione di un miglioramento epocale dello smaltimento dell’immondizia. L’installazione delle “stazioni automatizzate”, ovvero sistemi di conferimento intelligenti di rifiuti operative 24 ore su 24, sarà possibile grazie al bando a cui parteciperà il Comune d’Iglesias e verranno inizialmente posizionate nel centro storico ed in alcune frazioni. «Si tratta di un’idea ambiziosa - spiega l’assessore all’Ambiente Francesco Melis - il sistema della raccolta dei rifiuti è in continua evoluzione e nei prossimi anni i “cassonetti intelligenti” sostituiranno il ritiro porta a porta.

Addio alla raccolta dei rifiuti porta a porta. Il Comune d’Iglesias si proietta nel futuro: arrivano le isole ecologiche intelligenti.

Il piano

Un sistema inizialmente integrativo all’attuale, consentirà di testare e muovere i primi passi in direzione di un miglioramento epocale dello smaltimento dell’immondizia. L’installazione delle “stazioni automatizzate”, ovvero sistemi di conferimento intelligenti di rifiuti operative 24 ore su 24, sarà possibile grazie al bando a cui parteciperà il Comune d’Iglesias e verranno inizialmente posizionate nel centro storico ed in alcune frazioni. «Si tratta di un’idea ambiziosa - spiega l’assessore all’Ambiente Francesco Melis - il sistema della raccolta dei rifiuti è in continua evoluzione e nei prossimi anni i “cassonetti intelligenti” sostituiranno il ritiro porta a porta.

Nuovo metodo

I “cassonetti intelligenti” potranno essere utilizzati con un sistema che richiederà la tessera sanitaria od il codice fiscale e rispetto a quelli attuali, saranno in grado di stabilire non solo chi ha usufruito del servizio, ma anche se è stato effettuato nella maniera corretta. Sarà quindi in grado di identificare il soggetto ed il rifiuto che ha conferito, pertanto addio ai furbetti dell’immondizia: «Esistono già nelle periferie 4 stazioni intelligenti geolocalizzate - svela Melis - e andavano molto bene prima che qualcuno le utilizzasse in malo modo, conferendo qualsiasi tipo di rifiuto. Con i nuovi dispositivi dovremmo risolvere anche questo problema. Occorre sempre tanto senso civico e buona volontà, virtù che appartengono ai cittadini d’Iglesias». Un elogio non casuale quello di Melis; lo scorso anno la città ha fatto registrare l’81 percento di raccolta differenziata, numeri da record che hanno consentito di raggiungere la percentuale massima di ecobonus: «Arriveranno pertanto altri fondi - spiega Francesco Melis - che utilizzeremo per potenziare ulteriormente i servizi».

Le tappe

Ben presto un quinto “cassonetto intelligente” verrà sistemato nei pressi del mercato civico, per agevolare il ritiro dei rifiuti degli esercenti, una sorta di apripista di un servizio che verrà potenziato: «I finanziamenti arriveranno dal Pnrr - dichiara il primo cittadino Mauro Usai - i tempi non saranno di certo biblici perché esiste un crono programma da rispettare. Si tratta di un investimento in prospettiva, le “isole ecologiche” intelligenti integreranno l’attuale sistema di raccolta dei rifiuti e nel tempo lo sostituiranno».

Isole ecologiche che permetterebbero, soprattutto ai ristoratori, di essere agevolati nel compito dello smaltimento dell’immondizia: «Specie quando si tratta dell’umido e il servizio non è previsto il giorno successivo - svela il proprietario del ristorante pizzeria “Baddy’s” Enrico Cubadda - un ritorno al metodo tradizionale, ma con strumenti intelligenti è l’ideale, sopratutto se portasse ad un risparmio. Sarebbe poi opportuno capovolgere il concetto di “immondizia”, perché non è più uno scarto, ma una risorsa. Si pensi al vetro, un materiale che viene reimpiegato; le categorie che producono risorse, andrebbero agevolate».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata