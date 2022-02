Cassese: «Una guerra contro l’espansione della Nato verso est» 

«Una violazione doppia, sia della carta dell’Onu sia degli accordi di Minsk, assunti nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa».

«L'attacco russo all'Ucraina è un invito alla Nato a non cercare di ampliare il numero degli Stati membri verso Est». Sabino Cassese, professore alla School of Government della Luiss e giudice emerito della Corte costituzionale, all’età di 86 anni - dopo aver vissuto il dolore della Seconda guerra mondiale - non si aspettava di assistere a un altro conflitto, potenzialmente devastante, che mette a rischio gli equilibri europei: «Rivivo l’incubo dei giorni trascorsi sotto le bombe nel 1943 a Salerno».

Lutti, distruzione e l'emergenza umanitaria per gli ucraini costretti a lasciare il loro Paese.

«Tanto più gravi in quanto nello stesso giorno dell'ottobre del 1945 l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche e l'Ucraina entrarono nelle Nazioni unite, sottoscrivendo la “Carta” istitutiva. Dunque, c'è uno dei 51 Stati fondatori dell’Onu che aggredisce un altro dei fondatori».

Putin, leader di una superpotenza, ha infranto il diritto internazionale. Quali sono i rischi?

Potrebbero saltare gli equilibri geopolitici europei?

«Non credo che si arrivi a questo punto, considerato che fino a trent'anni fa era ancora in piedi l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, la cui influenza si estendeva ben oltre quella attuale della Federazione russa».

Prima il virus e ora una guerra nel cuore dell’Europa. Il mondo si scopre fragile.

«È sempre stato fragile. Gli Stati e poi le organizzazioni sovranazionali si sono sviluppati proprio per affrontare queste fragilità».

Si aprono scenari di grande preoccupazione, c’è chi prefigura orizzonti da terza guerra mondiale.

«Sono fiducioso nell’utilità della rete di legami che è stata costruita nel mondo, che può impedire o contrastare le pulsioni belliche che emergono periodicamente da una parte o dall'altra».

Ora prevalgono pulsioni distruttive.

«L'Europa vive di crisi, disse il cancelliere tedesco Helmut Schmidt. I fatti lo stanno dimostrando. Quel che succede è l'ulteriore dimostrazione della bontà delle democrazie, che riescono a garantire la pace assai più delle autocrazie».

Si poteva evitare?

«Le guerre vanno evitate, ma di questo debbono preoccuparsi innanzitutto le classi dirigenti e le popolazioni. Dell’aggressione russa all'Ucraina, ciò che colpisce è la scarsa mobilitazione delle popolazioni europee».

Come vede il ruolo della Nato?

«Nonostant e il suo evidente invecchiamento, la Nato fa parte di quella rete di legami che uniscono le varie parti del mondo e servono a impedire lo sviluppo delle soluzioni belliche di controversie internazionali».

Il ruolo dell'Europa?

«L’Europa, non solo l'Unione europea ma anche il Consiglio d'Europa e tutta la rete di altri organismi di dimensioni europee, tra cui l'Istituto universitario europeo di Firenze, sono, in modi diversi, un grande fattore di pace».

Quali sono le conseguenze per l'Italia?

«La più importante è la necessità di far parte degli organismi sovranazionali, svolgere un ruolo attivo, contare sulla loro capacità di tenere sotto freno violenze e guerre».

Il Covid ha colpito duramente l’economia italiana .

«Gli economisti temono che segua una stagflazione, e la guerra avviata da una delle maggiori autocrazie del mondo aumenta i timori».

Come ha vissuto i due anni di emergenza sanitaria?

«Sono stati infelicissimi, anche se per me molto produttivi. Mi è stato possibile leggere, fare ricerche, scrivere».

È arrivata anche la candidatura al Quirinale.

«Premesso che alla presidenza della Repubblica non si è candidati, ho promesso a chi faceva il mio nome l’invio del mio certificato di nascita e più volte ricordato, con un motto usato in Francia, che le cariche pubbliche non si sollecitano e non si rifiutano».

Quale futuro per i giovani?

«Se vogliamo vedere il lato positivo, molte. Il mondo è più aperto, le tecnologie ci consentono di fare passi prima difficili o impossibili, nelle zone di confine tra le discipline crescono nuovi saperi».

Di che cosa avrebbe maggiormente bisogno l’Italia?

«Di uUna maggiore scolarizzazione. Dall'istruzione e dalla conoscenza dipende il futuro di persone e società».

Come vede il futuro?

«Una volta era migliore, ma il futuro si declina sempre al plurale e spesso dipende da noi stessi. Quindi, costruiamo un futuro migliore ».

