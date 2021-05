Cassazione: «Multe illegittime» 

Cambiano i nomi ma non la sostanza. Dalla Cassazione arriva la conferma, l’ennesima, che quell’autovelox che il Comune di Arborea aveva piazzato nella strada provinciale 49 che fila verso Terralba non possedeva tutti i crismi previsti dalla legge e che perciò le contravvenzioni che sfornava erano illegittime.

Chi ha pagato ha pagato ma chi ha ricorso ha avuto giustizia in prima battuta dal Giudice di pace di Terralba e definitamente dalla Cassazione dopo che il Tribunale aveva accolto le ragioni del Comune di Arborea. La Cassazione ha definitamente tagliato la testa all’autovelox : l’automobilista non caccia un euro mentre il Comune dovrà sobbarcarsi le spese legali: 2 mila euro circa a sentenza.

I giudici

Le ultime due ordinanze dei supremi giudici della seconda sezione civile (presidente Rosa Maria Di Virgilio, relatore Antonio Oricchio) riguardano i due distinti ricorsi promossi da Adriano Galliazzo e Giovanni Angelini, entrambi difesi dall’avvocato Rosella Oppo, che dopo averla spuntata dal Giudice di Pace di Terralba avevano ricorso in Cassazione contro la sentenza in appello invece li aveva condannati a pagare la multa. In tutte e due le questioni la Cassazione è arrivata alle stessa identica conclusione: i verbali sono illegittimi.

L’autovelox

Tredici anni fa il semaforo posto a qualche chilometro da Arborea faceva mattanza, gli automobilisti che viaggiavano a una velocità superiore ai 70 chilometri orari venivano regolarmente pizzicati . Finché non è arrivata la Cassazione a sentenziare che quelle violazioni erano da annullare.

A far pendere il piatto della bilancia a favore di Adriano Galliazzo e Giovanni Angelini sono state due delle cinque eccezioni esposte dall’avvocato Oppo. La mancata indicazione nel verbale degli estremi del decreto prefettizio. Senza i quali il verbale vale quanto il due di picche. Anche nei due verbali contestati a Galliazzo e Angelini mancava il riferimento alle le strade in cui poteva essere effettuato il rilevamento con i dispositivi fissi senza l’obbligo di contestazione immediata. Un principio ormai consolidato e anche recentemente ribadito dalla Cassazione per quanto riguarda le sanzioni conseguenti al superamento dei limiti di velocità mediante autovelox fisso . Non basta, la Cassazione ha contestato anche la legittimità del contratto di noleggio dell’autovelox tra il Comune di Arborea e una società privata. Da questo contratto, rilevano i giudici romani, emergeva infatti che «solo attraverso un improprio sistema di validazione dei dati si concretizzava l’intervento della polizia locale». Per i giudici quindi «deve ritenersi sempre e comunque necessario l’intervento della polizia locale nell’accertamento e contestazione dell’infrazione».

