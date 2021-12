Cassa integrazione per 400 operai 

I prezzi folli dell’energia mettono fuori gioco la linea zinco della Portovesme srl, ferma da ieri per tamponare gli aumenti dell’energia elettrica. Una decisione preannunciata un mese fa dall’azienda e messa in pratica ieri, di fronte a prezzi dell’energia che continuano a correre. Sono circa 400 i dipendenti diretti coinvolti che inizieranno la cassa integrazione, più un numero ancora imprecisato di dipendenti delle imprese d’appalto. Restano invece regolarmente in marcia gli impianti non altamente energivori, Waelz e Kss.

Lo stop

Almeno per i mesi invernali le prospettive non sono incoraggianti: i prezzi sono previsti ancora in salita, le quotazioni registrano record quasi quotidiani al rialzo. «Il prezzo dell’energia attualmente ha toccato i 400 euro - dice Davide Garofalo, amministratore delegato della Portovesme srl - una quotazione assolutamente insostenibile. Siamo in presenza di una bolla, questi prezzi dell’energia sono falsati: il Governo deve intervenire immediatamente, per le imprese e per i privati». Confindustria e sindacati stanno sollecitando il Governo ad affrontare il problema del caro-energia, prima che sia troppo tardi per la produzione industriale del Paese, messa a dura prova da costi energetici fuori controllo che toccano tutti i settori produttivi.

La fabbrica

Questioni di politica economica, ma anche sociali: nel polo industriale del Sulcis la Portovesme srl è l’unica fabbrica ancora in marcia, la cassa integrazione interesserà i dipendenti diretti e degli appalti che operano negli impianti energivori. «Purtroppo è una decisione attesa - dice Francesco Garau, segretario regionale della Filctem Cgil - le prospettive ovviamente sono legate alle quotazioni dell’energia. Siamo impegnati costantemente a sollecitare al Governo soluzioni rapide e concrete per regolare il prezzo dell’energia, sia per gli usi civili che industriali». La fermata della linea zinco (gli altri impianti restano in marcia) si perfezionerà nei prossimi giorni, a dettare gli sviluppi sarà il prezzo dell’energia. «È una situazione pesante - dice Nino D’Orso - a causa degli alti costi energetici l’azienda è costretta a fermare la linea zinco proprio in un momento in cui le quotazioni del metallo sono molto alte. Ci auguriamo che sia una situazione transitoria e che il Governo intervenga al più presto calmierando i prezzi».