Caso vaccini, il consigliere se ne va 

«Mi dimetto perché non sono state date risposte agli interrogativi che ho posto sulla vicenda dei vaccini al sindaco e al vice e perché l’associazione di cui faccio parte è stata estromessa dalla campagna vaccinale». Roberto Utzeri, consigliere d’opposizione, giovedì ha rassegnato le dimissioni in polemica con la maggioranza sulla questione, appunto, dei vaccini anti Covid. «Non sto accusando il sindaco per il fatto che è stato vaccinato durante la campagna dedicata agli over 80 – sottolinea Utzeri – son certo siano state rispettate le leggi, il problema è politico». Utzeri spiega meglio: «Perché il sindaco non ha condotto una battaglia per far sì che venissero vaccinati in primo luogo i più fragili?». Fra gli interrogativi posti da Utzeri anche quello sul numero esatto delle persone vaccinate “in più” durante la giornata riservata agli anziani: «Sono ancora in attesa di una risposta e non mi si ripeta che le domande vanno poste all’Ats. La stessa richiesta all’Ats poteva farla direttamente il sindaco». Ma l’episodio che più ha lasciato sgomento Roberto Utzeri, geometra da sempre impegnato nel volontariato, è l’esclusione della Crov (associazione di cui fa parte) dalla gestione dell’hub inaugurato a Villasimius la scorsa domenica: «Forse la Crov ha pagato il fatto che sono all’opposizione. Un pensiero che sento e mi ha fatto star male. Mi tolgo di mezzo per riportare serenità».

Il contrattacco

Il sindaco Gianluca Dessì replica: «Sono dispiaciuto per le dimissioni di una persona degna e meritevole, ma mi auguro che non siano i vaccini o la Crov il vero motivo delle dimissioni». Sui vaccini Dessì ribadisce di aver chiarito ogni aspetto: «Avrei atteso volentieri il mio turno ma quel giorno di marzo 77 anziani rifiutarono all’improvviso. Abbiamo fatto di tutto per rintracciare persone fragili, alla fine avanzavano comunque alcune dosi. Io ho la coscienza a posto». Quanto alla Crov «è un’associazione che abbiamo sempre coinvolto, quella alla quale abbiamo dato una nuova sede e che riceve più contributi in assoluto. Adesso non sono stati coinvolti perché non c’era bisogno di impegnarli in un hub dislocato fuori dal centro abitato con un afflusso minimo di persone». Dessì aggiunge che «tutti i soci Crov sono persone serissime, ma ricordiamoci che si tratta di volontariato, un compito cioè da svolgere gratis». Secondo il primo cittadino, dunque «le dimissioni di Utzeri sono pretestuose, e questo non fa bene al paese».

