Caso Nandez, ora c’è la controdenuncia 

Un rientro a dir poco turbolento, quello di Nahitan Nandez. Che, appena sbarcato a Elmas è stato prima trovato positivo al Covid per poi essere raggiunto da un mandato di detenzione arrivato dall'Uruguay, dopo la denuncia fatta dalla ex compagna Sarah Garcia Mauri, con l'accusa di violenza personale, psicologica e patrimoniale. Immediata la reazione del giocatore, con una denuncia penale contro la stessa ex compagna del centrocampista del Cagliari.

L'accusa

Tutto in poche ore. Giovedì sera, Nandez è sbarcato a Elmas e, il giorno dopo, si è sottoposto ai tamponi che hanno evidenziato la sua positività. Nandez (colpito dal virus già a novembre del 2020 dopo una trasferta con la nazionale uruguaiana) è asintomatico, ma sono comunque scattate le procedure di isolamento e quarantena. Sempre venerdì sera, ecco la notizia che ha portato il giocatore al centro di una vicenda che, col calcio, c'entra ben poco. Il Tribunale di Maldonado, città natale del giocatore, ha emesso un mandato d'arresto dopo la denuncia fatta al Tribunale della Famiglia dalla ex compagna Sarah Garcia, da cui Nandez ha avuto due figli, Matilda e Tian (nato a Cagliari). Secondo l'accusa, il giocatore rossoblù avrebbe usato violenza fisica e psicologica nei confronti della donna e non avrebbe pagato gli alimenti per i figli come da accordi giudiziali. Il mandato è stato presentato a Maldonado, nell'abitazione del giocatore, che però era già partito per l'Italia con un volo privato.

La reazione

Accuse pesanti, per il giocatore. Che dopo una notte difficile, ieri ha deciso di passare al contrattacco. Prima con un comunicato affidato al tg uruguaiano Subrayado, in cui Nandez ha specificato di esser partito per Cagliari il 29, come da accordi col club rossoblù, prima ancora, quindi, che venisse presentata la denuncia. Il centrocampista del Cagliari, poi, ha preannunciato una denuncia penale, per dimostrare la falsità delle accuse, e, a proposito dei figli: «Cerco sempre di dare il meglio per loro, che sono la cosa più importante della mia vita, insieme a tutta la mia famiglia. La mia priorità è sempre stata, è e sarà preservarli».