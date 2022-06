Caso Merola, si apre il processo 

Tutti i vigili del fuoco che il 2 agosto 2017 intervennero in via Cristoforo Colombo, a Medadeddu, nella periferia di Carbonia, saranno convocati il 15 dicembre in Corte d’Assise a Cagliari per raccontare come si sviluppò l’incendio dell’abitazione dove perse la vita Anna Maria Merola, l’infermiera disabile 59enne morta per asfissia nel rogo della sua casa. A giudizio, accusato di omicidio premeditato, c’è il marito Giuseppe Lorenzo Demurtas che per il procuratore aggiunto Paolo De Angelis avrebbe appiccato il fuoco con l’intento di ucciderla.

Un esercito di testimoni

È un processo che si annuncia lungo quello che si è aperto ieri mattina davanti alla Corte presieduta dalla giudice Tiziana Marogna, affiancata dalla collega Alessandra Angioni. Aperto il dibattimento, i giudici hanno ammesso le liste dei testimoni di accusa, parti civili e difesa. Solo quella del pubblico ministero De Angelis conta oltre 162 nomi, ma che alla fine potrebbero scendere a circa 140. A questi, poi, si dovranno aggiungere quelli indicati dai difensori del 64enne, gli avvocati Agostinangelo Marras e Lorenzo Perra. Al processo, poi, si sono costituite anche due parti civili: il legale Raffaele Di Tucci per Mariangela Manca, la madre dell’infermiera, la collega Maria Rita Bistrusso per la Maria Antonietta Merola. Anche loro hanno depositato la lista dei testimoni, molti dei quali coincidenti con quelli dell’accusa.

Il processo

L’accusa vuole dimostrare che l'incendio della casa di Medadeddu non fu provocato da un corto circuito, bensì dalla volontà del marito di uccidere la donna disabile, vittima – sempre secondo l’imputazione – anche di maltrattamenti. Per i difensori, invece, si sarebbe trattato di una fatalità. Accusato solo di maltrattamenti, ma a processo in abbreviato, c’è anche uno dei figli dell’infermiera, Roberto Demurtas, di 30 anni. Il giovane dovrà comparire davanti al giudice il 13 luglio, difeso dall’avvocato Giovanni Antonio Lampis. Il processo in Corte d’Assise nei confronti del padre, invece, proseguirà a metà dicembre, anche se è stata fissata un’udienza intermedia ad ottobre per conferire l’incarico al tecnico per la trascrizione delle intercettazioni.