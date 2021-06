Caso Marina, il giallo di una minorenne 

Lunghissimi interrogatori e indagini a tutto campo. Carabinieri e Procura stanno cercando di mettere insieme il puzzle per fare luce sulla sorte di Marina Castangia, la sessantenne originaria di Cabras svanita nel nulla a Mogorella. La svolta potrebbe essere vicina grazie a nuovi elementi, tra cui il presunto coinvolgimento in modo non diretto di una minorenne, e altri fatti i cui contorni sono tutti da chiarire. E intanto Antonino Demelas (difeso dall’avvocata Monica Masia), al momento unico indagato per omicidio volontario, continua a ribadire la sua innocenza.

Gli interrogatori

In questi ultimi giorni sembra esserci stata un’accelerata nelle indagini. Anche sabato il fratello di Marina, Antonio Castangia è stato sentito per tutta la mattinata dai carabinieri dopo che già nei giorni precedenti aveva avuto un confronto con gli inquirenti. L’uomo ha insistito sul rapporto litigioso tra la sorella e il compagno. «Mi era capitato di sentire le loro discussioni, anche pochi giorni prima della sparizione avevo sentito una violenta litigata tra i due» ha raccontato. Non è chiaro se dietro quelle liti possano nascondersi questioni tali da far degenerare in maniera irrimediabile il rapporto. «Io non so cosa sia accaduto ma penso che a Marina, che aiutava e manteneva anche economicamente il compagno, sia accaduto qualcosa di brutto. Spero si arrivi presto alla verità». Gli inquirenti non tralasciano nessuna pista, anche il presunto coinvolgimento di una bambina nella vicenda come sostenuto dal fratello.

I telefonini

Antonio Castangia ha insistito su presunte contraddizioni di Demelas relativamente ai telefoni della sorella. «Quando io mi preoccupai perché Marina non rispondeva al telefono, Demelas mi disse che non rispondeva nemmeno a lui – ha raccontato – ma come avrebbe potuto rispondergli, se i telefonini di Marina sono sempre rimasti nella casa di Mogorella? Demelas ha consegnato i cellulari ai carabinieri l'8 maggio». Tutti elementi al vaglio degli inquirenti che già qualche settimana fa hanno passato al setaccio l’abitazione e alcune proprietà dei familiari di Demelas a Mogorella. «Possiede anche un terreno in cima al monte» aggiunge il fratello.

Gli accertamenti

L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Armando Mammone (sotto la super visione del procuratore Ezio Domenico Basso) procede in attesa dei risultati degli accertamenti del Ris.

