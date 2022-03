Caso Grillo, si apre un nuovo fronte 

C’è un’altra indagine sul caso Grillo e rischia di trasformarsi in un grandissimo pasticcio, nonché in una maxi richiesta di risarcimento danni. La Procura dei minori di Sassari si sta occupando della vicenda personale di quello che, dopo la prima udienza del processo sui fatti del luglio 2019, è diventato un teste chiave. Si tratta del ragazzo norvegese accusato di avere abusato nel 2017 della studentessa, presunta vittima di Ciro Grillo e dei suoi amici. Il giovane di Oslo (ma di origini sudamericane) sarà citato come teste su richiesta delle difese di Grillo e degli altri ragazzi, ma in queste ore è emerso un altro dato. Nel 2017 lo studente era minorenne, i pm di Tempio hanno trasmesso gli atti ai magistrati di Sassari. La Procura dei minori, in teoria, dovrebbe accertare che cosa è successo nel campeggio norvegese, dove cinque anni fa, sarebbe avvenuto uno stupro ai danni della studentessa rappresentata da Giulia Bongiorno.

I genitori furibondi

Lo stesso giovane norvegese, però, potrebbe entrare nel caso come vittima di calunnia. Di certo c’è il disappunto del padre (giornalista, scrittore, consulente dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ed esponente del Partito socialista norvegese). L’uomo politico è furibondo per la pubblicazione dei dati del figlio (all’epoca dei fatti era minorenne) e ha annunciato azioni legali per tutelare il ragazzo, che, puntualizza il padre, non ha contestazioni formali per i fatti del 2017. In effetti la storia dello studente di Oslo è molto complicata. È stata la presunta vittima del caso Grillo a chiamarlo in causa, ma lo stupro nel campeggio non ha uno straccio di riscontro. Per questo le difese di Ciro Grillo, Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia ed Edoardo Capitta lo vogliono in aula.

La storia del van

L’udienza di mercoledì ha fatto emergere un altro dato, oltre alla testimonianza del ragazzo norvegese, le difese insistono perché venga esaminato con attenzione quanto avvenuto nel van che portò Ciro Grillo, i suoi amici e la presunta vittima, dal Billionaire alla villetta dove sarebbe avvenuta la violenza sessuale di gruppo. Per i legali, in particolare per la penalista Antonella Cuccureddu, si tratterebbe di circostanze rilevanti e a favore degli imputati.