Caso Grillo, chiesto il giudizio 

Indagine e processo lampo per il caso Grillo. La Procura di Tempio ha chiesto il rinvio a giudizio di Ciro Grillo (figlio del fondatore dei 5Stelle, Beppe Grillo) e dei coetanei (tutti nati a Genova nel 2000) Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, ai quali viene contestata una violenza sessuale di gruppo che sarebbe avvenuta il 17 luglio del 2019 a Porto Cervo. La vittima è una studentessa milanese, anche lei nata nel 2000 all’estero. La richiesta di rinvio a giudizio è arrivata meno di due anni dopo i fatti e se non fosse stato per le istanze difensive, già dalla fine di novembre la Procura sarebbe state nelle condizioni di procedere.

L’udienza

Ma è stato velocissimo anche il Tribunale: ieri è stata fissata la data dell’udienza preliminare, il 25 giugno (gup Caterina Interlandi, presidente della Sezione penale). Per avere un termine di paragone, il Tribunale di Tempio a distanza di 12, 13 anni dai fatti, ha procedimenti ancora pendenti per presunti gravissimi casi di violenza sessuale su minori, con reati prescritti.

«Non sono io nella foto»

Le contestazioni mosse ai quattro ragazzi sono quelle del secondo avviso di concluse indagini, notificato a fine aprile. I pm descrivono i presunti abusi sessuali ai danni della studentessa, violentata (secondo in magistrati) prima dal solo Corsiglia e a distanza di diverse ore dai quattro giovani, insieme. La presunta vittima, sostiene la Procura, era in una condizione di inferiorità fisica e psichica, “dovuta all’assunzione di alcol”. A Lauria, Grillo e Capitta viene contestato anche di essersi fotografati e filmati mentre avvicinavano i genitali al viso dell’amica della presunta vittima dello stupro. Infatti, nel capo B della contestazione (sempre per violenza sessuale), la persona offesa è un’altra ragazza, ripresa mentre dormiva. E sul punto c’è un colpo di scena. Il capo di imputazione fa riferimento a due foto e un video, che documentano i fatti della seconda contestazione. In particolare, si parla di una foto scattata con il telefono di Capitta alle 7.15 del 17 luglio. La condotta è grave: il pm scrive che uno dei ragazzi, senza indicare quale, non si limita ad avvicinare, ma “appoggia i genitali sulla fronte della ragazza”. Ciro Grillo, il 31 maggio, si è presentato ai Carabinieri di una compagnia di Genova e, oltre a dirsi innocente, ha dichiarato: «Non sono la persona che compare nelle foto, non ho fatto io quelle schifezze».

