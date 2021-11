Caso Grillo, attacchi alla vittima 

Il termine fissato per il deposito (al gup di Tempio) delle trascrizioni di file audio, video e delle intercettazioni (telefoniche e ambientali) è fissato per il 15 novembre, ma in queste ore il caso Grillo si è trasformato in un mattatoio mediatico che potrebbe avere ulteriori, pesanti strascichi legali. A pochi giorni da un passaggio decisivo per il procedimento sulla presunta violenza sessuale di gruppo del luglio 2019, sono usciti dal fascicolo della Procura di Tempio atti e contenuti multimediali che (stando a fonti investigative qualificate) non incidono in nessun modo nel processo in corso, ma hanno colpito duramente la presunta vittima dello stupro (una studentessa milanese di 20 anni), ma anche gli indagati, Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Stando a indiscrezioni la Procura di Tempio starebbe esaminando e valutando i contenuti di alcuni siti online, profili Facebook e trasmissioni televisive per verificare eventuali reati.

La ragazza e Ciro Grillo

Le difese dei quattro ragazzi indagati hanno individuato, da tempo, una serie di conversazioni che chiamano in causa la presunta vittima, avvenute alla fine del luglio del 2019, quindi dopo il presunto stupro. La ragazza parla del periodo trascorso a Porto Cervo senza manifestare disagio o turbamento. Le chat rappresentano importanti elementi a supporto della tesi difensiva, come alcune possibili incongruenze nel racconto della studentessa. Tutto materiale che il 26 novembre sarà portato all’attenzione del gup, Caterina Interlandi.

Altro discorso sono invece le conversazioni pubblicate in queste ore, dove la ragazza parla delle sue preferenze e abitudini sessuali. Materiale che non ha mai avuto alcuna rilevanza nell’inchiesta, ma che ora colpisce duramente la reputazione della presunta vittima. Stesso discorso per il video dove la studentessa bacia Ciro Grillo al Billionaire. Il filmato non incide nel contenuto delle contestazioni mosse dalla Procura di Tempio. La pubblicazione potrebbe avere pesanti conseguenze sotto diversi profili.

Fango sugli indagati