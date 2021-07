Caso Gallus, alta tensione in Consiglio 

Poche ore di assenza tra i membri effettivi della commissione Sanità gli sono costate la presidenza. Ufficialmente, Domenico Gallus non è più alla guida del parlamentino da ieri, da quando cioè il presidente del Consiglio regionale Michele Pais gli ha notificato la decadenza. In realtà i motivi che hanno portato alla situazione attuale risalgono all’8 luglio scorso, quando il consigliere di Paulilatino ha abbandonato il gruppo Udc per aderire poco dopo a quello del Psd’Az. Prima della transizione, però, il capogruppo centrista Gian Filippo Sechi ha spostato Gallus dalla sesta alla quarta. Poche ore dopo, il nuovo capogruppo di riferimento, Franco Mula (Psd’Az), ha riportato Gallus in commissione Sanità. Ma questo lasso di tempo fuori dalla sesta è bastato a fargli perdere la presidenza.

«Decadenza sbagliata»

Il neo consigliere del Psd’Az preferisce non rilasciare alcuna dichiarazione in proposito. Ma restano dei dubbi sulla correttezza della decisione. Infatti, sostengono alcuni, «non c’è alcuna norma che prevede la decadenza di un presidente che per un paio d’ore non fa più parte della commissione stessa».

Ad ogni modo, ieri il vicepresidente della Sesta commissione, Daniele Cocco, ha annunciato la convocazione del parlamentino per il prossimo giovedì: all’ordine del giorno, l’elezione del nuovo presidente. Cocco ha raccontato di aver provveduto alla convocazione già martedì, ma «il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha detto alla referendaria della sesta che non mi autorizzava a procedere per la necessità di chiarire con gli uffici se Gallus fosse o meno decaduto». In realtà, ha denunciato ieri l’esponente di LeU, «non c’era alcun dubbio sulla decadenza: questo era chiaro agli uffici ma non al presidente Pais che sinora ha dimostrato di non essere in grado di fare il presiedere l’Assemblea. Io chiedo le sue dimissioni, anche se il regolamento non prevede una mozione di sfiducia nei confronti del presidente del Consiglio regionale».

Intanto, in attesa della prossima elezione è già partito il “totonomine”. Gallus potrebbe essere confermato: con l’astensione dell’opposizione gli bastano cinque voti, i tre dei sardisti e due di altri esponenti della maggioranza non dell’Udc. Ieri le minoranze hanno stigmatizzato la situazione della commissione Sanità che da due settimane non si riunisce.

Divisioni

«Sono gli attriti nel centrodestra», ha spiegato Gianfranco Ganau (Pd), «a bloccare i lavori, mentre in Consiglio non c’è traccia del provvedimento omnibus né dell’assestamento di bilancio». Michele Ciusa (M5s) ha parlato di «poca chiarezza e disorganizzazione, e non c’è traccia neppure dell’ordinanza annunciata giorni fa sui controlli anti Covid, mentre le conferenze dei capigruppo, convocate fuori tempo massimo, si occupano di temi e argomenti fuori contesto e lontani dalle priorità dei sardi come lo è la mozione sulla Giustizia». Secondo Massimo Zedda (Progressisti), «si è passati dal passaporto sanitario all’assenza di controlli nei porti e negli aeroporti senza essere stati in grado di offrire indicazioni e protocolli utili agli operatori del turismo in Sardegna».



RIPRODUZIONE RISERVATA