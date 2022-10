Caso Abbanoa, avanti col ricorso 

Il comitato “Serramanna contro Abbanoa” marcerà oggi (il corteo partirà alle 16 da Sa funtana pubblica) per protestare contro il passaggio del servizio idrico al gestore unico, ma intanto il Comune gioca la carta del ricorso, l’ultima chance per evitare la fine della decennale autonomia. Il via libera per il ricorso al Tar contro la deliberazione dell’Egas (Ente di governo dell’ambito della Sardegna) è arrivato con una delibera della Giunta guidata da Gabriele Littera. L’esecutivo affida all’avvocato Andrea Pasquale Cannas l’incarico di assistenza e rappresentanza giudiziale del sindaco e lo autorizza «a costituirsi in giudizio in nome e per conto dell’ente per l'impugnazione della delibera del 30 giugno 2022 del comitato istituzionale d’ambito dell’Egas, che ha stabilito di non procedere al riconoscimento e alla salvaguardia della gestione esistente del servizio idrico integrato svolta in forma autonoma dal Comune».

I tecnici

Sul ricorso pesano i pareri sfavorevoli dei responsabili e del segretario comunale che fanno presagire la bocciatura. «Il parere reso dal legale incaricato, pur nella consapevolezza dell’aleatorietà di qualsiasi giudizio, non sembra prefigurare un esito favorevole», scrivono i funzionari. «Andiamo avanti: come Giunta e maggioranza siamo stati irremovibili», taglia corto il sindaco Littera, che prova fino all’ultimo a difendere la gestione idrica autonoma, anche con l’atto della Giunta chiamata «dal punto di vista politico a interpretare il sentimento collettivo e assolvere l’obbligo, anche morale, di intraprendere tutte le azioni possibili affinché il principio di uguaglianza non venga meno nei confronti della comunità serramannese in ogni momento e su qualunque tematica, compresa la gestione autonoma del servizio idrico».

L’opposizione

Il caso Abbanoa è tornato all’ordine del giorno del Consiglio comunale, due giorni fa, grazie alla richiesta della minoranza. «Siamo convinti che tanto si poteva fare per evitare la situazione in cui ci troviamo, poter proseguire con la gestione autonoma e accedere alla pari degli altri ai finanziamenti pubblici. Ci preoccupa e non poco il fatto che la delibera di Giunta per l’incarico al legale sia stata approvata col parere contrario degli uffici – dichiara il capogruppo Gigi Piano –. In base alla legge del dicembre 2021 Serramanna è di fatto in Abbanoa, solo un esito positivo del ricorso può fermare il percorso. È chiaro che il passaggio necessita di tempi lunghi, è altrettanto evidente che prima che si completi l’iter il servizio dovrà essere garantito dal Comune. In Aula abbiamo ribadito la nostra disponibilità, purtroppo non considerata, a collaborare per qualsivoglia iniziativa che possa contribuire ad evitare il passaggio ad Abbanoa».