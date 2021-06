Cashback, un furbetto da record 

Dilaga in città il fenomeno dei furbetti del Cashback di stato. Migliaia di piccoli acquisti compiuti a distanza di pochissimi minuti, al punto che qualcuno non ha avuto remore a mandare in tilt gli impianti di erogazione dei carburanti pur di accumulare scontrini con cui partecipare al sistema di incentivi e rimborsi indetti dal Governo nell’ambito dei sostegni anti Covid.

Ma la furbata che non porta da nessuna parte perché l’Agenzia delle Entrate ha già avvisato che questo genere di espedienti non è consentito e pertanto non si può ottenere i rimborsi (massimo 150 euro) né partecipare al concorso per il superpremio da 1500 euo.

Record di scontrini

Intanto però c’è chi procede imperterrito e non solo non ci guadagnerà nulla, ma sta causando danni. Il caso più eclatante due notti fa quando nell’area di servizio carburanti Agip Eni di Sirai, una persona è riuscita a portare a termine ben 118 transazioni in due ore. Dato che sono registrate, si è scoperto che sono avvenute esattamente dalle 20.31 alle 22.35. Alla fine ha bloccato il self-service e quando alle pompe di carburanti si sono presentati clienti che avevano davvero necessità di rifornimento, l’hanno trovata fuori uso: «Vicenda di una vergogna inaudita – racconta Pinello Balia, 74 anni, gestore dell’area di servizio alla confluenza quasi fra la statale 126 e la provinciale 2 – segnalerò questa persona a chi di dovere ma resta il fatto che per due ore, approfittando del fatto che al self-service non c’è personale, ha compiuto operazioni che variavano dai 0,50 ai 0,70 centesimi di euro: in base agli scontrini, le ha ripetute ossessivamente per due ore sino a quando non ha bloccato l’impianto». L’ira di Pinello Balia, che è anche vice presidente nazionale Angac (Associazione gestori autonomi carburanti), è in difesa non solo della sua categoria: «Gli organi di controllo intervengano».

Caccia ai tagliandi

Indignazione che si avverte in città perché la furbata di procurarsi più scontrini pare sia diffusissima: «C’è chi si presenta nell’arco di pochi minuti per comprare merce di bassissimo costo oppure un pacchetto di sigarette alla volta per avere più scontrini - racconta Patrizia Camedda, 39 anni, titolare di una tabaccheria piazza Repubblica – una situazione che ci danneggia perché sui servizi ad aggio fisso come le ricariche, la commissione bancaria dimezza o annulla la percentuale riservata a noi e tutto ciò per accumulare tagliandi pari a carta straccia: quando ce ne accorgiamo, cerchiamo di disincentivare». Fenomeno avvertito anche nei in un grande emporio di piazza Ciusa: «Succede che qualcuno chiede di battere tre o quattro scontrini diversi per acquisti di prodotti dai prezzi davvero irrisori – rivelano le commercianti Simona Trudu e Michela Mei – altri hanno fatto la spola avanti e indietro per comprare una saponetta o uno spazzolino».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Approfittando del fatto che al self-service non c’è personale, ha compiuto operazioni che variavano dai 0,50 ai 0,70 centesimi di euro: in base agli scontrini, le ha ripetute ossessivamente per due ore sino a quando non ha bloccato l’impianto

Pinello

Balia