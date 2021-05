Cashback, guerra aperta contro i furbetti 

Dopo il boom è arrivato il caos. Sia per il Cashback che per la lotteria degli scontrini sono giorni di novità e polemiche. Le due misure del governo Conte, che avrebbero dovuto incentivare i consumi e i pagamenti digitali, sono infatti nell’occhio del ciclone, investiti da critiche sul loro effettivo successo. Allo scetticismo degli esercenti, da sempre contrari ai due provvedimenti, si è aggiunta però anche la stroncatura della Corte di conti che, nello specifico, ha etichettato la lotteria degli scontrini come un fallimento a cui in pochi stanno aderendo.

Si cambia

Ma andiamo per ordine: le novità più consistente riguarda il cashback, il recupero del 10% delle spese effettuate non in contanti che garantirà un premio extra da 1.500 euro ai 100mila italiani che avranno fatto maggiori transazioni entro il 30 giugno. Il governo è corso ai ripari contri i furbetti che con micro-pagamenti da pochi centesimi tentano di scalare la classifica e aggiudicarsi il premio. Un sms segnalerà infatti all’utente transazioni sospette cancellandole ai fini della graduatoria.

Fortuna

E poi c’è la lotteria degli scontrini. Il governo ha aggiunto altri 50 premi settimanali, ma l’iniziativa stenta nonostante un esordio incoraggiante. Solamente il 10% degli iscritti è infatti attivo e solo un quarto degli esercenti ha le casse in regola. «Entrambe le misure sono dei flop annunciati – spiega Roberto Bolognese, numero uno della Confesercenti sarda – gli intenti sono lodevoli, ma i metodi fallimentari. È necessario più che mai dirottare i miliardi di euro investiti per venire incontro alle aziende in crisi. E se proprio si vuole dare impulso ai consumi, si pensi a un taglio dell’Iva di qualche punto percentuale».

RIPRODUZIONE RISERVATA