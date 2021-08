Caserma, due anni di silenzio 

«Chiediamo l’intervento del Ministero per avere chiarezza sul futuro della nuova caserma dei vigili del fuoco». Il sindaco di Macomer, Antonio Succu, sollecita il Governo per la ripresa dei lavori per realizzare una nuova e moderna caserma. Sono iniziati tre anni fa ma sospesi prima che scoppiasse la pandemia. Tutto fermo ormai da due anni, tanto che quell’opera diventa una grande incompiuta.

Il mistero

Da tempo non c’è nessuna notizia, salvo il fatto che l’impresa appaltatrice avrebbe sospeso i lavori non si sa per quale motivo, comunque problemi di carattere burocratico. Un mistero. L’opera, una volta realizzata, avrà rilevanza strategica a livello regionale. Attorno alla struttura, ormai è cresciuta l’erba e una folta vegetazione. Gli esponenti locali del M5S alcuni mesi fa avevano incaricato i loro parlamentari per chiedere al Ministero la ripresa immediata dei lavori. A distanza di mesi, però, non è arrivata nessuna notizia ed è anzi calato un assordante silenzio.

Il progetto

La nuova caserma, nella zona di Sertinu, ha tutti i criteri per avere un ruolo importante non solo a livello locale, ma anche regionale, con un attrezzato centro di formazione e addestramento. L’opera conta su un finanziamento di due milioni di euro concessi dal ministero degli Interni. Si sta realizzando su una superficie di circa 14 mila metri quadri, in un’area concessa in maniera gratuita dal Comune. La nuova caserma sarà accessibile da via Papa Simmaco, che la collegherà al centro cittadino, alla circonvallazione e alla via Berlinguer per gli interventi in direzione Sassari. L’opera è attesa da oltre 30 anni. Da sempre i vigili del fuoco di Macomer operano nell’angusta caserma di via Satta, in pieno centro, con grandi difficoltà legate al traffico, che sovente rallenta l’uscita dei mezzi e non agevola l’attività. Soprattutto non ha spazi per l’attività addestrativa, fondamentale per l’efficienza del servizio. Nella nuova caserma sarà possibile l’addestramento pratico e teorico per i vigili del fuoco dell’intera Isola.

