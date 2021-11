Casellati inaugura l’anno accademico  

Interverranno anche Riccarda Zappino, presidente del Consiglio degli Studenti, Rosanna Ruiu, coordinatrice dell’Avvocatura di Ateneo, Claudio Spanu, capitano della squadra DinamoLab di basket in carrozzina, e l'Associazione Goliardica Turritana.

Durante la cerimonia verrà conferita a Elio Pulli la laurea magistrale honoris causa in Lettere, Filologia moderna e industria culturale. La proposta è stata fatta dal Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali. A illustrare la carriera dell'artista sassarese sarà il critico Vittorio Sgarbi. A seguire la lectio doctoralis di Pulli, intitolata “L’arte e le difficoltà nel tempo”. Classe 1934, pittore, scultore, ceramista e restauratore, Elio Pulli è uno degli artisti sardi più importanti dell'isola (lo studio è a Tramariglio) con una carriera lunghissima iniziata ad appena 18 anni quando vinse il premio Michetti a Francavilla al Mare.

La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati all'inaugurazione del 460° anno accademico dell'Università di Sassari, gli oltre 11 milioni della Regione Sardegna per l'ateneo, la laurea honoris causa all'artista sassarese Elio Pulli con la “laudatio” del critico Vittorio Sgarbi. Il rettore Gavino Mariotti è apparso galvanizzato nel presentare l'appuntamento di lunedì che si terrà al Teatro Verdi a partire dalle ore 11.

La cerimonia

I momenti musicali sono affidati alla cantante Maria Giovanna Cherchi, accompagnata al piano da Maurizio Bizzarro, ai Tenores “Mialinu Pira” e al coro dell'Università di Sassari diretto da Laura Lambroni.

Fondi regionali

Tra gli ospiti pure il governatore Christian Solinas. Il rettore Mariotti ha tenuto a ringraziare la Giunta e i consiglieri regionali: «Vedo molta attenzione all'attività e al ruolo dell'Ateneo e va sottolineato che hanno stanziato 11,5 milioni di euro nella Legge Omnibus. Questo ci aiuterà a portare avanti diversi progetti».

Il numero uno dell'università sassarese ha anche elencato alcune delle voci del finanziamento. Cifra consistente di 2,6 milioni per ampliare gli spazi di medicina e realizzare un laboratorio di simulazione. Altre voci la formazione di medici e veterinari, l'incremento delle borse di studio per la specializzazione dell'area non medica, la creazione di uno sportello di ascolto psicologico.

