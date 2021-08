Case, ville e terreni all’asta dei fallimenti: la terra dei debiti 

Pignorati e messi all’asta. Il cofanetto del patrimonio immobiliare dell’Ogliastra contiene una cinquantina di beni a cui dare la caccia aprendo il portafogli. Nella galassia dei crac finanziari, delle banche rimaste all’asciutto con debitori soffocati dalle rate saltano fuori villette - tuttora occupate - in centro abitato e al mare, tra Porto Frailis, Orrì, Tertenia e i centri dell’interno, tra Talana, Villagrande, Osini e Urzulei, immobili commerciali e industriali più una vasta gamma di terreni. Oltre la gelida vetrina si nascondono storie e drammi familiari, di imprenditori travolti dalla crisi e dal conseguente pressing degli istituti finanziari che recriminano il credito. Particolarmente colpite le attività insediate nelle zone industriali dei paesi, da Tortolì a Lanusei passando per Lotzorai. Imprese che un tempo assicuravano buste paga e che oggi sono al lastrico, con i loro beni annotati sull’agenda del giudice fallimentare.

Outlet in Tribunale

A ottobre davanti al giudice fallimentare del Tribunale di Lanusei verranno esaminate eventuali offerte per 38 beni che si sviluppano a macchia di leopardo in gran parte dell’Ogliastra. All’asta, in quel periodo, sarà discusso un tesoro da 15 milioni di euro. A Sarrala un quinto della piena proprietà indivisa di una villetta a schiera, articolata su un piano interrato con veranda e cortili, di superficie commerciale di 95,41 metri quadri è all’asta. Il 22 ottobre qualcuno la può acquistare a 16 mila euro, ma ne basterebbero anche 12 mila. La fetta più grossa se la prende il complesso industriale del Gruppo Abbate, un tempo culla della produzione degli offshore del mare. Il compendio di 3,7 ettari è acquistabile a 5,6 milioni di euro. Strutture ricettive sono all’asta a Villagrande, Arzana e Cardedu. Un laboratorio artigianale a Canale ‘e figu, nelle campagne di Lotzorai, è in vetrina a 138 mila euro, un locale commerciale (occupato) in via Tirso a Tortolì il giudice l’ha messo in vendita a 64 mila euro. In questo caso sarà il terzo tentativo, dopo quelli snobbati il 31 gennaio 2020 (90 mila euro) e il 15 ottobre (81 mila). Sempre a Tortolì, al principio di via Monsignor Virgilio, un appartamento è finito sul banco delle aste per 102 mila euro. Il creditore è la Banca nazionale del lavoro. Il giudice dell’esecuzione, Francesco Alterio, accetterebbe anche un’offerta minima di 76 mila euro.

Le occasionissime

Per chi volesse acquistare un terreno con vista mare a prezzi modici c’è l’opportunità di fare un pensierino a un lotto (non edificabile) che ricade nella zona F del Puc. Sono 581 metri quadri e il giudice fallimentare lo piazza sul mercato a un prezzo base di 36 mila euro, con offerta minima di 27 mila. Per un terreno a Loceri, in zona Cuccureddu, serve un assegno circolare da 17 mila euro. Una dozzina i villini all’asta nella zona di Porto Frailis, quartiere residenziale che ospita anche strutture ricettive di lusso. Sempre da queste parti un lotto edificabile di 560 metri quadri è in vendita a 150 mila euro. Il proprietario è stato dichiarato fallito per il debito nei confronti di Intesa Sanpaolo. Tuttavia per acquisirlo potrebbe essere sufficiente un’offerta minima di 112 mila euro. Salendo di altimetria, ad Arzana c’è un’occasione sul mercato fallimentare: a 45 mila euro si può rilevare un’abitazione su tre livelli, composta di cantina, ripostiglio e locale di sgombero nel seminterrato, soggiorno, cucina, tre camere e due bagni al piano terra, cucina, tre camere e un bagno al primo piano. Al momento l’immobile risulta occupato dal debitore destinatario dell'esecuzione.

