Case vacanze, l’Isola sogna il boom  

Il morale è alto, ma le dita restano saldamente incrociate. I gestori delle migliaia di strutture extra-alberghiere dell’Isola stanno infatti in queste settimane registrando la ripresa delle attività: i telefoni squillano e nelle caselle mail si moltiplicano le richieste di informazioni e prenotazioni di aspiranti vacanzieri che hanno scelto la Sardegna per le proprie ferie.

La tendenza, confermata da associazioni e addetti ai lavori, è ancora timida, ma l’Isola si sta confermando, secondo le prime indagini, tra le destinazioni preferite da italiani e stranieri. D’altronde, al momento, potrebbe non esserci di meglio che gli spazi immensi e selvaggi della nostra terra per rassicurare anche il turista più titubante. Intoppi permettendo.

Sì, perché la lezione è stata imparata più volte e a caro prezzo: il boom di presenze estivo e autunnale per le case vacanze sarà garantito solo in assenza di nuovi picchi di contagi che potrebbero cancellare in un attimo gli sforzi fatti per accogliere in sicurezza i turisti.

Segnali positivi

«Le prenotazioni stanno arrivando – conferma Maurizio Battelli, presidente di Extra, tra le principali associazioni regionali del settore extra alberghiero – in località di richiamo come Villasimius, per esempio, sono cresciute del 5% in poche settimane. Ma questo non può certo bastare a farci festeggiare. Le incognite per la stagione in arrivo sono ancora tante e le richieste fino a ora arrivate possono avvalersi in qualsiasi momento e senza penali della cancellazione gratuita. Basterebbe per questo motivo anche il più minimo problema per farle sparire in un attimo».

Scongiuri a parte, il momento sembra comunque propizio. Le vaccinazioni proseguono a ritmi sostenuti praticamente ovunque in Europa e la voglia di vacanze non può che essere ormai incontenibile dopo circa otto mesi di fermo quasi totale. Una concomitanza di fattori che non potrà che rendere l’Isola una meta ancora più paradisiaca del consueto.

Pochi giorni fa anche Federturismo-Confindustria aveva confermato che la Sardegna fosse diventata tra le scelte preferite da un pubblico giovane. Mentre per Marco Celani, presidente dell’Aigab, l’Associazione italiana gestori affitti brevi, si potrebbe innescare anche una sorta di “sentimento di rinascita diffuso” che porterà i molti turisti che sono riusciti a mettere da parte qualche risparmio in questo anno di privazioni a volersi concedere una vacanza con qualche sfizio in più.

Stagione azzoppata

«Ciò che è certo è che maggio ormai è compromesso – conclude Battelli –, motivo per il quale non possiamo che sperare in un allungamento della stagione verso l’autunno. Speranza più che fondata, visto che molti stranieri, ma anche tanti italiani, impossibilitati a sbarcare in Sardegna in primavera, potrebbero rinviare il soggiorno dopo l’estate, e magari scoprire la nostra Isola in un periodo che non avrebbero mai scelto in tempi normali».

RIPRODUZIONE RISERVATA