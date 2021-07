Case svaligiate, allarme in città 

Tris di furti in appartamento durante lo scorso fine settimana: via Segni, via Busachi e i palazzi Saia in via Carducci. Per Oristano, la città più tranquilla d’Italia, col tasso di criminalità appena di qualche virgola sopra lo zero queste incursioni di inizio d’estate non possono che preoccupare.

In tutti questi tre casi i delinquenti hanno utilizzato lo stesso sistema. Approfittando dell’assenza degli inquilini, hanno lavorato di grimaldello in due zone ben precise: vicinanze della Provincia (Città giardino) e in via Cagliari nel complesso di fronte alla stazione dell’Arst. Pare, ma non è ancora assolutamente certo, che diverse telecamere private, a largo raggio, abbiano inquadrato due strane signore, una che sembrerebbe fare da palo e l’altra che si infilava veloce nei palazzi pronta a ripulire l’appartamento certamente adocchiato e sorvegliato da tempo.

Periodo a rischio

Un classico che si ripete nel periodo estivo quando gli inquilini vanno in vacanza e liberano come in questi ultimi tre casi gli appartamenti. «Ci stiamo lavorando come sempre quando viene presentata una denuncia», precisa il capo della squadra mobile della Questura Samuele Cabizzosu abbastanza fiducioso di poter mettere la mani addosso ai ladri, femmine o maschi che siano.

L’indagine

Il dottor Cabizzosu non si sbilancia ma l’impressione è che il cerchio stia per chiudersi con nomi, cognomi e residenza dei delinquenti. L’altra impressione è che si tratti di delinquenti esperti, professionisti in grado di programmare il colpo e di portarlo a termine velocemente avendo un obiettivo ben definito: oro, gioielli.

Il racconto

Racconta una signora che ha vissuto l’esperienza devastante di un furto in casa: «Durante una mia assenza, di primo mattino questi delinquenti hanno forzato la porta e una volta dentro hanno messo sottosopra l’appartamento. Al rientro sono rimasta scioccata vedendo cassetti aperti, vestiti e biancheria per aria: tutto sottosopra. Delle cose in oro che avevo, che anche se non di straordinario valore, rappresentavano momenti particolari della vita, non ne hanno lasciato una che è una: tutto sparito. Ma quel che è sconvolgente è la violazione della tua privacy».

L’appello

Allora vale davvero la pena di ricordare i consigli che anche all’inizio di quest’estate Polizia e Carabinieri hanno fornito ai cittadini per evitare queste brutte sorprese. Intanto meglio una porta blindata «con serratura a mappa europea che può scoraggiare i ladri meno professionali. Per chi abita ai piani bassi può essere utile l’installazione di inferriate in acciaio e anche un sistema di allarme magari video-collegato al proprio smartphone». Non pubblicizzate le partenze tra conoscenti, nei luoghi di lavoro o sui social e postare foto e messaggi che facciano capire che si è lontani da casa. Mai custodire in casa grosse somme di denaro o gioielli di valore: depositare il tutto nella cassetta di sicurezza. In ogni caso tra vedere e non vedere meglio fotografare i preziosi perché «le immagini possano essere acquisite in caso, malaugurato, di furto e sia in caso di ritrovamento per rivendicarne la proprietà». Lasciate qualche luce accesa e chiedete ai vicini di svuotare la cassetta delle lettere. Infine, niente colpi di testa. Se trovate la porta aperta –raccomanda la Questura - chiamate immediatamente la Polizia». Un ladro sorpreso con la mani nel sacco potrebbe diventare aggressivo e pericoloso.

