Case popolari, viaggio negli inferi 

«Abbiamo fatto telefonate, inviato lettere, contattato giornali: non è servito a niente - reclamano i condomini -. Eppure il problema è serio: vengono giù calcinacci come neve, i muri son pregni di infiltrazioni, i balconi cadenti, l’impianto elettrico salta, dagli infissi entrano acqua e spifferi». L’ultima apparizione di personale Area è di due anni fa: un sopralluogo e poi più nulla. «Il Comune - prosegue il sindaco – sta valutando anche di intervenire con risorse di bilancio, ma la proprietà è altrui. E anche su un’eventuale riqualificazione di Ludine, è inutile abbellire la zona se Area non fa la sua parte. È ancor più grave che alcuni edifici, come quello di viale Aldo Moro, non sono accatastati. Da qui derivano ulteriori limiti: molti affittuari vorrebbero acquistare e non possono».

«È una situazione apocalittica - denuncia il sindaco Gian Cristian Melis -. Le case stanno cadendo a pezzi. Eppure sono 60 anni che Area, proprietaria degli immobili, non fa alcun intervento. Interagire con l’agenzia è sempre più difficile. Non son state ascoltate le grida disperate degli affittuari, che si son mobilitati con chiamate e reclami, ma nemmeno l’amministrazione comunale ha mai ottenuto una risposta (la stessa richiesta ieri via e-mail anche dalla redazione di questo giornale, ndr). Stando così le cose, saremo costretti a intervenire nelle dovute sedi, segnalando il problema alla Procura della Repubblica». Sono circa cento le persone che, tra la struttura di viale Aldo Moro e quelle del quartiere Ludine, alloggiano nelle abitazioni popolari, alcune hanno problemi di salute. Ad affitti pagati regolarmente non corrisponde una solerzia nell’erogazione dei servizi.

Il viaggio tra i dannati delle case popolari di Desulo è una discesa negli inferi. Facciate segnate dalla muffa fanno da ingresso ad appartamenti in cui scarseggiano salubrità e sicurezza. Condizioni di vivibilità disumane che più volte gli affittuari hanno denunciato all’agenzia regionale Area, che gestisce le abitazioni dislocate in vari punti del paese. È passato un anno dall’ultima raccomandata. Nel frattempo, è tornata indietro solo una ricevuta di avvenuta consegna sgualcita. Mentre gli immobili continuano ad accumulare fatiscenza e degrado.

La denuncia

Il sopralluogo

«Non abbiamo nemmeno potuto usufruire dei bonus per efficientare gli appartamenti - chiosano i condomini -. Le case, non accatastate, è come se non esistessero. E per Area, al di là della riscossione dell’affitto, non esistiamo noi in quanto esseri umani».

