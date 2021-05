Case popolari tra muffa e degrado 

L’odore di muffa penetra nelle narici anche attraverso la mascherina, l’umidità arriva nelle ossa. Il nemico numero uno qui, nei palazzi Del Favero a Sant’Elia di proprietà di Area, è l’acqua. Infiltrazioni e sgocciolamenti hanno lasciato segni vistosi ovunque: crepe e fessure o, peggio, muri marci che mostrano tubi, ferri, cavi elettrici e lavori di manutenzione già da rifare dopo neanche un anno. Spostandosi in via is Mirrionis o in via Sanna, a Pirri, nei alloggi Erp del Comune lo scenario non cambia: fogne rotte invadono cortili e cantine, infissi spaccati e tenuti da teli di plastica, pezzi di legno tra i vialetti a tentare, inutilmente, di bloccare i topi. «Questi sono solo una parte dei problemi con cui facciamo i conti ogni giorno», dice il signor Pinuccio Piras, 86 anni. Cammina a fatica con l’aiuto di un bastone, sua moglie Paola, un anno di meno, è allettata. «Abbiamo il bagno con uno scalino che non ci permette di utilizzarlo con facilità, abbiamo chiesto di avere un wc per disabili ma ci hanno chiesto 350 euro. Noi quei soldi non li abbiamo».

Dramma

Dall’androne delle scale agli appartamenti, ai “Palazzoni” ovunque ci sono pareti scrostate e macchie di umidità che hanno prodotto muffe colorate che gli inquilini tentano di “sanificare” dipingendo spesso le pareti. «Anche i tubi sono arrugginiti e in un bagno non esce più l’acqua», racconta Patrizia Mariolina Dessì, mentre assiste la mamma allettata. «Per portare mia madre in bagno utilizziamo una poltrona che non passa attraverso la porta perché troppo stretta, così siamo costretti ad adagiarla sopra una coperta e trascinarla all’interno del bagno. È un’ingiustizia vivere in questo modo. Anche dove vivo io, in piazza Demuro», pochi metri più in là, «ci sono tanti problemi». Quello principale è sempre l’acqua: «I tubi sono rotti e i garage sono allagati», spiega. Clara Pistis vive con due figlie con disabilità. Mostra la pec inviata ad Area il 18 febbraio (mai avuta risposta) con la quale chiede un intervento urgente per sistemare bagno e infissi. «Il wc è otturato, le finestre sono arrugginite, ho applicato il silicone sui muri per coprire gli spifferi».

Comune e Regione

In città sono 3.113 gli alloggi di edilizia popolare gestiti dal Comune, ai quali se ne aggiungono altri tremila e più di Area. Di quelli comunali, quasi 300 sono occupati abusivamente. L’abusivismo è, però, solo uno dei problemi. Gli altri sono le manutenzioni insufficienti (per le quali l’amministrazione spende ogni anno 1,5 milioni di euro), la difficoltà di molte famiglie a pagare il canone (circa il 30% l’indice di morosità) e la graduatoria bloccata dal 2009. «Sappiamo delle lamentele», dice il presidente di Area Adamo Pili. «Dobbiamo fare i conti con le risorse a disposizione, sapendo che spesso dobbiamo tamponare emergenze». «A breve, finalmente, si sbloccherà la graduatoria», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Gabriella Deidda. «Nel frattempo stiamo intervenendo in via Seruci per rifare le fogne, poi faremo i lavori nell’altra parte che arriva fino a via is Cornalias. E abbiamo già previsto un milione di euro per sostituire gli infissi di molte case», aggiunge. «Dallo scorso autunno si parla della sostituzione degli infissi», tuona Aurelio Lai, capogruppo Udc in consiglio comunale. «Ci sono tante famiglie, tante persone anziane con disabilità che aspettano». «La condizione attuale degli immobili di edilizia residenziale pubblica è figlia dell’incapacità dell’amministrazione di attuare una manutenzione programmata che la costringe a tamponare sempre, e male, l’emergenza», dice Anna Puddu, Progressisti. «Dal momento che spesso gli interventi vengono realizzati male, abbiamo chiesto all’amministrazione di collaudare i lavori. Insomma, serve un’accelerata su tutto il sistema, anche sulla nuova graduatoria. Lì, infatti, il rischio è che senza un bando, i nuovi alloggi di via Flumentepido», pronti a fine anno, «vengano assegnati sulla base dei criteri del 2009 o, peggio, occupati abusivamente».