Case popolari, sei assoluzioni 

Due condanne e due mesi di reclusione e sei assoluzioni perché il fatto non sussiste. Ia Seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari ha accolto le richieste del pubblico ministero Giangiacomo Pilia al termine del processo nato dall’inchiesta della Guardia di Finanza che ipotizzava presunte anomalie nella graduatoria che nel 2017 aveva assegnato alcune case popolari di Iglesias.

La sentenza

Terminate le discussioni dei difensori, ieri pomeriggio il collegio presieduto dal giudice Giovanni Massidda (a latere Andrea Mereu e Giuseppe Carta) ha dunque accolto la richiesta dell’accusa, ridimensionando però la portata delle condanne: il pm Pilia, infatti, aveva chiesto tre mesi di reclusione per Maria Teresa Floris e Romina Puddu. Assolta, invece, Marianna Seruis per cui era stata invece chiesta la condanna. Cadute le accuse, con la formula più ampia, anche nei confronti di Lamberto Tomasi e Raimondo Congia, 62 e 65 anni: il primo era dirigente del settore Urbanistica-Commercio-Patrimonio e componente della commissione per la verifica delle domande di assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica, il secondo era in servizio nello stesso settore e componente della medesima commissione.

Assolte infine anche Carla Meloni, Eugenia Cois, Simonetta Mameli e Silvia Pili.

L’inchiesta

L’indagine a carico di una decina di persone, tra dipendenti comunali e famiglie assegnatarie, era scattata a seguito di alcune segnalazioni seguite alla graduatoria che ha conferito gli alloggi tra il 2015 e il 2016. A carico dei due funzionari comunali era stata ipotizzata la violazione del Codice degli appalti e l’abuso d’ufficio, ma al termine del dibattimento era stato lo stesso pm Pilia a chiedere l’assoluzione. Entrambi erano difesi dall'avvocata Daniela Loi. Le uniche due condanne a due mesi pronunciate dal collegio della Seconda sezione sono arrivate per l’imputazione di falso ideologico commesso da privato: secondo la Procura (coadiuvata dalla Guardia di Finanza) le attestazioni Isee non avrebbero rappresentato la reale situazione economica.

La stessa contestazione era mossa per vari altri assegnatari, ma durante il processo i difensori (Alessandra Ferrara, Diego Secci, Carla Cuccu, Gian Carlo Marini, Anna Maria Busia) hanno prodotto documenti che hanno permesso la dimostrazione che molti degli imputati non avevano certificato il falso, da qui la richiesta del pm di assolvere buona parte degli imputati.

Un altro indagato, un agente della polizia locale, era invece stato prosciolto già prima dell’udienza preliminare.

