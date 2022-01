Case popolari, lavori dopo 40 anni 

«Abbiamo in mente anche una riqualificazione degli spazi esterni, del verde pubblico e dei marciapiedi, demolendo e, ove possibile, ricostruendo piccole pertinenze, per una valorizzazione dell'area – ha spiegato il sindaco Marco Lampis – il progetto principale è già stato finanziato, procederemo con l’affidamento degli incarichi per il progetto esecutivo e per l’indizione della gara. Già lunedì sarà definito il cronoprogramma degli interventi per la spesa delle importanti risorse».

Saranno ristrutturate e rese efficienti dal punto di vista energetico le tre palazzine delle dodici abitazioni popolari costruite per le famiglie colpite dall’alluvione del 1951. Edifici risalenti ai primissimi anni Cinquanta, ai quali era stato rifatto il tetto quarant’anni fa. Necessario dunque un intervento importante, che sarà realizzato con i fondi del Pnrr. Previsti i lavori per il cappotto termico, la sostituzione degli infissi, la realizzazione di impianti fotovoltaico e solare termico, nonché gli impianti di climatizzazione interna. Non solo, l’intera area verrà rivitalizzata.

ll largo Milite Rosas, nel quartiere di Perdu Carta, avrà un nuovo look. Con un investimento complessivo di un milione e 444mila euro, il Comune di Escalaplano, è beneficiario dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a valere sul programma di interventi “Sicuro, verde e sociale riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”.

L’intervento

La zona

Con la riqualificazione delle abitazioni sul largo Milite Rosas si aggiunge un fondamentale elemento del più completo piano di riqualificazione e abbellimento architettonico che interessa tutto il centro abitat di Escalaplano.

Abitato più bello

Il Comune da qualche anno sta portando avanti due misure: "Escalaplano paese dell’arte", che valorizza il patrimonio architettonico pubblico, ed “Escalaplano fatti bella”, che abbellisce gli immobili privati. «Stiamo scorrendo le graduatorie per questi progetti e assegnando altri contributi – ha proseguito Lampis – di certo con i fondi del Pnrr riusciremo a riqualificare gli immobili pubblici più degradati, gli altri esistenti li abbiamo risistemati tutti ad eccezione di uno nel centro storico, acquistato di recente, per il quale stiamo definendo il progetto per realizzarvi il museo laboratorio dell'olio di lentisco».

Escalaplano diventa un paese sempre più bello. Dal decoro urbano alle abitazioni, nulla è lasciato all’incuria. «L’intervento sull’edilizia popolare andrà a migliorare il patrimonio architettonico pubblico, la qualità dell’abitato e anche le condizioni di vivibilità delle famiglie che potranno anche risparmiare sulle bollette energetiche», chiude Lampis.

