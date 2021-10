Case popolari, l’attesa continua 

Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro tra l’assessora ai servizi sociali Carmen Murru e i rappresentanti di Area (l’Agenzia regionale per l’emergenza abitativa) ed Enel. Durante la riunione si è dibattuto sullo stato della situazione nelle case di via Indipendenza: «Enel ha cominciato le attività per il montaggio della cabina - spiega l’assessora Murru - i lavori vengono svolti secondo le procedure e nei giusti tempi». Esprime soddisfazione l’esponente dell’amministrazione Lutzu, «il prossimo step toccherà ad Area, che dovrà contattare gli inquilini - continua Carmen Murru – c’è una forte collaborazione tra i tre enti coinvolti e tutti i lavori procedono secondo programma, ancora però non sono definite le tempistiche di chiusura dell’iter».

In via Indipendenza, nel rione Sacro Cuore, rimangono da ultimare i lavori che consentiranno la consegna delle chiavi agli inquilini. Si tratta di 42 alloggi all’interno delle palazzine dell’Agenzia regionale per l’emergenza abitativa, progettati nel 2005: i lavori sono terminati dopo cinque anni e hanno avuto un costo di 4 milioni di euro.

L’emergenza abitativa resta in primo piano in città e i numeri lo confermano: sono 221 le persone che hanno fatto richiesta di avere una casa dal Comune, 17 sono state contattate e quindi restano ancora 204 persone senza un alloggio.

Via Indipendenza

Via Brianza

È di ieri la notizia dell’avanzamento dei lavori tra via Brianza e via dei Maniscalchi dove i quattro moduli abitativi saranno destinati a chi ne ha necessità in via temporanea. Per questi alloggi saranno preparate le delibere di Giunta per destinare le case a famiglie con minori. Le chiavi saranno consegnate solo dopo che verranno ultimati i lavori esterni. Negli ambienti interni, invece, le casette sono già dotate di tutto l’occorrente, dagli utensili da cucina, alle lenzuola fino agli asciugamani. I lavori hanno avuto un costo totale di 95 mila euro, risorse provenienti dal ministero dell’Interno. C’è anche un’altra zona della città che ospiterà degli alloggi di residenza pubblica e si tratta dell’area ex Isola, in via Olbia.

Via Olbia

Qui sorgeranno sette nuove unità su un’area che sarà riqualificata. Il costo del progetto ammonta complessivamente ad un milione 285 mila euro ed è suddiviso in 3 stralci funzionali. Il primo stralcio avrà un costo di 879 mila euro. Le abitazioni saranno indipendenti. Le dimensioni varieranno dai 60 metri quadrati lordi ai 102 e potranno accogliere nuclei familiari da una fino a quattro persone. La realizzazione terrà conto anche della possibilità di utilizzo da parte di persone con ridotte capacità motorie che utilizzano la sedia a ruote.

L’intervento rientra nell’ambito del programma per la riqualificazione urbana Oristano est e interessa un’area di 2000 metri quadrati che si inserisce tra la via Olbia e la via La Maddalena. Per realizzare le abitazioni dovrà essere demolito un rudere di circa 460 metri quadrati. Il progetto prevede anche la bonifica e lo smaltimento del cemento amianto.

