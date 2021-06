Case popolari, calcinacci e proteste 

Attimi di paura a San Gavino in uno dei 24 appartamenti di proprietà di Area che si trovano in via Pascoli 16. Un pezzo di cornicione si è staccato dall’ultimo piano ed è caduto all’improvviso nel cortile su cui si affacciano le sei palazzine, in uno stato di grande degrado da troppi anni. Solo per puro caso in quel momento non transitava nessuno. I residenti hanno chiamato subito i vigili del fuoco di Sanluri, che hanno transennato e messo in sicurezza tutta l’area, facendo cadere anche un altro pezzo di cornicione che era rimasto penzolante.

Da anni i residenti protestano e inviano lettere di richiesta di intervento al Comune e all’ente proprietario, Area, che da tempo non ha più fatto interventi di manutenzione per questi edifici costruiti più di 40 anni fa. In via Pascoli 16 non è la prima volta che cadono pezzi di intonaco: l’ultimo crollo si è verificato alcuni mesi fa. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco, che ogni volta hanno mandato una relazione sugli interventi eseguiti, segnalando la situazione di pericolo al Comune di San Gavino e ad Area.

Sandra Cruccu è una dei tanti residenti che hanno segnalato più volte lo stato di degrado delle palazzine: «Ormai non interviene più nessuno», dice. «In passato la manutenzione ordinaria veniva eseguita con regolarità dall’ex Iacp, mentre negli ultimi anni questo non è più successo. Solo alcuni mesi fa si sono visti alcuni tecnici di Area, ma poi non c’è stato nessun intervento: la maggior parte degli abitanti delle case sono pensionati o disoccupati. Il pericolo maggiore riguarda i balconi, che sono in condizioni pessime: ogni giorno viviamo con l’incubo che i calcinacci possano caderci in testa. Io stessa due anni e mezzo fa ho chiamato i vigili del fuoco perché il balcone del piano sopra il mio cadeva a pezzi».

«Fondo inadeguato»

Anche l’amministrazione comunale chiede da tempoi un intervento di Area: «Il fondo regionale per le manutenzioni – sottolinea l’assessore Bebo Casu – è inadeguato da tanti anni rispetto all’enorme patrimonio abitativo dell’agenzia. La Regione dovrebbe stanziare cifre più consistenti. Abbiamo chiesto la manutenzione di questi appartamenti anche nell’ultimo incontro avuto con i dirigenti di Area insieme al sindaco Carlo Tomasi».

«Serve un’ordinanza»

Critico è il consigliere di minoranza Nicola Garau: «Questa situazione che mette a rischio la vita dei residenti è inaccettabile. Gli abitanti di via Pascoli 16 segnalano il degrado degli edifici da anni e l’amministrazione comunale non deve aspettare oltre ma avere il coraggio delle scelte. Il sindaco dovrebbe fare un’ordinanza per la messa in sicurezza degli edifici dando un ultimatum di 1-2 settimane ad Area. Il caso di mancato intervento l’amministrazione può mandare i costi degli interventi eseguiti all’ex Iacp: la sicurezza dei cittadini deve essere al primo posto».

I pericoli non mancano anche nel viale esterno, a ridosso dei garage delle macchine: 14 eucalipti rischiano di cadere e andrebbero tagliati con urgenza.

