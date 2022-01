Case popolari, addio al degrado 

Novecentomila euro per riqualificare le palazzine popolari in via Aldo Moro, di proprietà comunale, dove 8 appartamenti su 10 sono oggi inagibili. Cambierà volto tutto l'isolato compreso tra via Repubblica e via Sa Fluminera, dove si svolge il mercato settimanale di Villacidro. Con l’apporto determinante del lavoro svolto in brevissimo tempo dagli uffici comunali (il bando scadeva il 23 dicembre e durava un solo mese), l’amministrazione in extremis è riuscita a ottenere dalla Regione 855 mila euro (45 mila euro saranno cofinanziati dal Comune) per la riqualificazione strutturale ed energetica delle palazzine, nonché degli spazi pertinenti. Il fondo è quello complementare al Pnrr, del programma “Sicuro, verde e sociale”.

Gli interventi

«Trasformeremo completamente questa parte di paese – ha spiegato il sindaco Federico Sollai - Gli stabili diverranno edifici anche belli da vedere e saranno ad alta efficienza energetica. I lavori prevedono un rifacimento totale, dagli impianti alle finiture, che saranno di buon livello, con una estetica apprezzabile. Abbiamo previsto di dotarli di ascensore e quindi si presteranno anche ad accogliere persone con mobilità ridotta. Inoltre interverremo sui cortili: diverranno una zona aperta, bella e accogliente, non più un luogo di margine ma un’area inclusiva, funzionale, accessibile anche a famiglie e bambini, ben illuminata e ben arredata». Sollai è convinto che dopo gli interventi ci si dimenticherà del degrado attuale: «Le persone che ci andranno ad abitare apprezzeranno la vivibilità di quel luogo, una condizione fondamentale che favorirà il senso d’appartenenza e che garantirà una piena inclusione sociale e una riqualificazione totale di quelle aree».

Degrado e disagio

Il degrado e il disagio, sono invece oggi palpabili, dentro e fuori le palazzine, come raccontano gli stessi abitanti. «È una situazione non più sostenibile, questo posto è diventato una discarica: ci sono persone che entrano nel cortile e buttano la loro immondizia, lasciando credere che sia opera nostra», ha detto Francesca Pisano. Roberto Loru ha aggiunto: «Il posto è malsano, c’è tanta umidità». Entrambe le palazzine, edificate negli anni ‘50, hanno subito una situazione di degrado progressivamente creata nel tempo, conseguente anche a una serie di occupazioni fuori controllo. Da quando è ormai quasi disabitata la zona, la situazione è peggiorata e gli appartamenti sono stati oggetto di incursioni e razzie, con l'asportazione di infissi, sanitari e impianti elettrici.

