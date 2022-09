Case pericolanti, nuovo ultimatum del Comune 

L’obiettivo è evitare che alle prime piogge succeda come l’anno scorso, quando le vecchie case e palazzine hanno perso pezzi su strade e marciapiedi. Per questo motivo nei giorni scorsi il Comune, dopo gli interventi dei vigili del fuoco e i sopralluoghi della Polizia locale, ha emesso un’altra raffica di ordinanze per la messa in sicurezza di edifici che sicuri non lo sono affatto. Perché nonostante bonus e agevolazioni, sono ancora tante, troppe, le facciate abbandonate all’incuria e al passare del tempo. E se è vero che molti, dopo l’ultimatum dell’amministrazione, hanno posto rimedio, altri invece non hanno ancora fatto niente con grave rischio per l’incolumità pubblica.

Gli edifici nel mirino

Gli ultimi provvedimenti riguardano edifici nelle vie Sant’Andrea, Boccherini e Cagliari. Si aggiungono a quelli in via Tazzoli, viale Colombo, via Marconi. In tutti i casi si sono verificati crolli che hanno costretto all’intervento dei vigili del fuoco, che, come si legge nelle ordinanze, «hanno provveduto a rimuovere le parti in imminente pericolo di caduta e delimitato provvisoriamente l’area interessata dal crollo con le transenne». Alla luce di questo, si legge ancora «qualora non venissero realizzati lavori di ripristino e consolidamento per l’eliminazione definitiva dello stato di degrado attualmente esistente, la situazione di pericolo potrebbe mettere a rischio la pubblica incolumità». Da qui l’ordine ai proprietari «di provvedere immediatamente, ad eseguire i lavori necessari per eliminare definitivamente lo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità richiedendo nei successivi 30 giorni la necessaria autorizzazione edilizia che sarà rilasciata in sanatoria a titolo gratuito».

Costi elevati

Sono tante le case e i palazzi ancora in condizioni fatiscenti. Molti non ristrutturano soprattutto in centro storico per gli alti costi e perché devono rispettare rigide regole. Chi decide di ridare nuova vita a una casa campidanese o a un palazzotto liberty, deve seguire dettami precisi. Bisogna mettere in evidenza i mattoni rossi crudi che devono vedersi nella facciata. Poi occorre utilizzare materiale di un certo livello, infissi esclusivamente in legno e niente plastiche. Vietato poi sistemare le tapparelle: gli avvolgibili sono banditi sostituiti da scurini interni con vetri a vista all’esterno: il tutto per circa 1000-1500 euro a metro quadro.