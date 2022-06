Case per le vacanze, truffe e raggiri viaggiano sul web 

Le prime denunce alla Polizia Postale della Sardegna sono già arrivate: sardi che hanno prenotato una vacanza, versando una caparra o effettuando tutta la procedura su un sito, per poi ritrovarsi senza nulla e con l’anticipo sparito nel nulla. E mentre gli investigatori sono al lavoro per smascherare gli organizzatori dei raggiri, proprio la Polizia di Stato e Airbnb, portale online che mette in contatto persone che affittano case per le vacanze e chi cerca una alloggio, hanno rinnovato la campagna di prevenzione per evitare di essere truffati, fornendo una serie di informazioni e consigli. Anche perché, come emerso dal primo rapporto Censis-DeepCyber, ben il 65 per cento degli italiani ha ricevuto email ingannevoli. Inoltre la prenotazione di viaggi e case per le vacanze sono considerate tra le cinque attività digitali a più alto rischio.

Più attenzione

Proprio le campagne di informazione e la maggior attenzione da parte dei cittadini, sembra aver portato a una riduzione – seppur lieve – dei raggiri in questo campo. Anche nell’Isola: le denunce, fanno sapere dal comando regionale della Polizia Postale della Sardegna, ci sono ma per ora sono in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Bisogna però mantenere alta l’attenzione. «Il numero delle persone che prenotano ed acquistano sul web viaggi e vacanze è in costante aumento», ricorda Francesco Greco, dirigente del compartimento della Polizia Postale della Sardegna. «Purtroppo ci sono dei rischi come emerge dalle segnalazioni di truffa pervenute al portale www.commissariatodips.it». Le tecniche possono essere diverse: «Si può cadere nella trappola di siti web contraffatti o realizzati appositamente che pubblicizzano pacchetti vacanze a prezzi scontatissimi nascondendo vere e proprie truffe».

L’accordo

Da qui la campagna per prevenire le truffe. «Il nostro obiettivo», aggiunge Greco, «è anche aiutare gli utenti a comprare in totale tranquillità indipendentemente dal proprio livello di informatizzazione. Per questo motivo abbiamo realizzato, in collaborazione con Airbnb, una guida all’e-commerce sicuro con alcuni utili consigli e pratici suggerimenti per acquisti online senza problemi». Spesso i siti più importanti vengono replicati dai truffatori: «Le frodi più comuni avvengono su altri siti e il nome di Airbnb è utilizzato per adescare la potenziale vittima perché è un marchio che trasmette fiducia», spiega Giacomo Trovato, responsabile commerciale di Airbnb Italia.