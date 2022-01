Case in zona agricola e rischi idrogeologici: i perché del no al Puc 

Sul pasticcio delle case costruite con una regolare licenza del Comune nella zona di completamento e che solo dopo l’osservazione della Regione si è scoperto che si trovano in campagna, l’esponente dell’esecutivo è telegrafico: «Chiariremo». Consapevole che se la linea di confine non si potesse modificare non sarà facile spiegare ai proprietari che si è «trattato di un errore».

«Lo stesso giorno che abbiamo ricevuto la nota di disapprovazione della Regione – dice l’assessore ai lavori pubblici, il vicesindaco Paolo Salis – l’abbiamo trasmessa ai responsabili dello studio tecnico che ha redatto il Piano, ora chiamato a soddisfare le prescrizioni. Intanto, per evitare altre sorprese, abbiamo fissato un appuntamento con l’assessorato all’Urbanistica per la prossima settimana». Salis assicura: «Questa volta faremo di tutto perché il Puc sia promosso, nell’interesse del paese».

Quella dei limiti della zona di completamento non è una novità. L’assessorato agli Enti Locali aveva già sollevato il problema nel 2019, rispedendo al mittente il Puc. Una doccia fredda che si era lasciata dietro una scia di polemiche per la dote di un pesante fardello di osservazioni, in un plico di 20 pagine. Nei giorni scorsi, mentre in Comune c’era quasi la certezza di incassare il sì definitivo allo strumento urbanistico, dalla Regione altre osservazioni. Questa volta tre delle tante prescritte due anni fa: «Va perimetrata la zona di completamento, le aree di pericolosità idrogeologica devono essere evidenziate con un retino per una lettura più agevole; il termine albergo diffuso sostituito con albergo rurale». Dopo oltre 20 anni che gli arburesi attendevano il Puc, le ultime due Giunte comunali sono così naufragate miseramente tra gli scogli di zone C e B.

Le otto case costruite nella zona agricola e di pregio ambientale a nord del paese sono il vero pomo della discordia che ha comportato l’ennesima bocciatura del Piano urbanistico di Arbus. La Regione non lascia limite di manovra: «Gli immobili non possono rientrare entro i confini della zona urbanistica di completamento. Negli elaborati di progetto deve essere perimetrata l’area, come precedentemente classificata: agricola e di espansione». Una linea che di fatto confinerebbe le abitazioni fuori dal centro abitato.

L’assessore

La minoranza

Su tutte le furie la consigliera Emanuela Paschino: «Il Puc non è una medaglia da appuntarsi al petto, attiene a valori più alti, al futuro del paese. Auspico che il sindaco inviti al prossimo Consiglio comunale i progettisti che si sono occupati della redazione del Piano e i responsabili dell’ufficio tecnico. È importante capire una volta per tutte per quale motivo l’invito di correzione del punto relativo all’area B sia stato disatteso per ben tre volte».L’ex sindaco Antonello Ecca ribadisce: «Sembra quasi che la Regione non voglia far approvare il Puc, forse per non perdere il potere di controllo sui territori dei Comuni. A cominciare da Arbus».

Tempi lunghi

Un progetto costato quasi 300 mila euro che poggia le sue radici nel 2005, partendo dalle linee guida dell’amministrazione di allora. Al centro la crescita del centro abitato, delle frazioni, dei 47 chilometri del litorale, dei villaggi minerari di Ingurtosu e Montevecchio. «Inconcepibile – sbotta un ex consigliere di minoranza, Rossano Vacca – arrivare nel 2022 senza lo strumento che crea lo sviluppo locale. La verità, che piaccia o meno, è una: il Piano urbanistico è stato bocciato, nonostante nel 2019 fosse apparso chiaro come procedere per essere promossi».

