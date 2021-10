Case in vendita, riparte il mercato  

Dopo la crisi nera del Covid, nel primo semestre di quest’anno gli acquisti e le vendite di immobili nell’Oristanese fanno numero discreti. L’aumento in città è stato del 43,8 per cento e in provincia addirittura del 66 per cento. Dopo Nuoro provincia che segna il 74,2 tra le province sarde arriva Oristano con un sorprendente più 66 per cento. Gli atti notarili, elaborati da Tecnocasa su dati dell’Agenzia delle Entrate, relativi a immobili censiti in città sono stati 184 a fronte dei 128 del primo semestre 2020. In Provincia il dato complessivo dei passaggi di proprietà al 30 giugno di quest’anno è di 346 contro i 208 dello stesso semestre del 2020, un più 66 per cento da record tanto più per un territorio che si va spopolando a grandi passi.

L’analisi

«Qualcosa si sta muovendo ma bisogna considerare che nel 2020 eravamo in pieno Covid e che anche considerando il recupero del primo semestre di quest’anno non riusciamo a compensare le “perdite” 2020. Comunque il fatto stesso che dalla pandemia ne stiamo venendo fuori sta portando le persone a riacquistare un minimo di fiducia e a guardare il futuro con un certo ottimismo», confessa Pasquale Carboni, titolare dell’agenzia immobiliare “Città Giardino” in via Mattei. A fronte di un’offerta sostenuta la domanda, nonostante lo stallo dei prezzi, soprattutto è ancora debole. L’Osservatore immobiliare segnala la presenza in città di oltre mille annunci immobiliari tra vendita e affitto con un indice complessivo di 34 annunci ogni mille abitanti. Sempre secondo l’Omi il prezzo degli appartamenti in città è compreso tra 750 euro a metro quadro e 2.900 euro di Torregrande. A questi dati se ne aggiungono altri, che portano tutti alla stessa conclusione: il settore immobiliare rifiata ma non tira ancora come dovrebbe. Un dato su tutti. Nel 2020 sono stati erogati mutui per 10,9 milioni di euro.

Compravendite

L’Osservatorio fotografa la situazione. Metà delle compravendite riguarda immobili ricadenti in semicentro e periferia, segue il centro storico che grazie al bonus per le ristrutturazione cresce anche se lentamente, e le frazioni; Torregrande tiene le posizioni; in leggero calo la periferia . Giovanni Pinna, agenzia Immobiliare “Pinna e Brunzu”: «Torregrande potrebbe dare di più, il centro storico si muove grazie alle ristrutturazioni». Luca Spanu della Gabetti: «Non si può certo parlare di ripresa. Le preferenze sono orientate alla casa singola possibilmente con un giardino». La scelta resta sugli 85-115 metri quadrati con punte di 140. Finanze permettendo.