Case in affitto, rendite in aumento 

I numeri più aggiornati li ha dati l’ultimo report di Tecnocasa. «L’inflazione in crescita sta spingendo i risparmi sul mattone che viene sempre considerato un ottimo impiego del capitale», confermano dall’ufficio studi del gruppo immobiliare. «A rinforzare il fenomeno anche il ritorno dei flussi turistici che ha portato di nuovo alla ribalta gli acquisti di immobili da destinare a ricettività sia nelle città più attrattive sia nelle località turistiche. L’analisi prende in esame locazioni a lungo termine e non stagionali. La possibilità di ottenere canoni di locazione continuativi induce prudenza nei proprietari, soprattutto negli ultimi tempi alla luce dell’incertezza e dei rincari dei costi energetici».

A conti fatti, quindi, acquistare e successivamente affittare un appartamento sta diventando sempre più un ottimo investimento con rendite che per un bivano a Cagliari possono arrivare anche al 5,5% lordo fino a toccare il 7,8% per una proprietà della stessa tipologia nel Sassarese.

Crisi dei mutui, boom degli affitti. Uno dei binomi più prevedibili del mercato immobiliare si sta confermando anche nell’Isola in questi mesi in cui il rialzo dei tassi di interesse ha reso i finanziamenti per l’acquisto di una casa ancora più onerosi. I canoni hanno infatti registrato un costante aumento, complice anche il ritorno degli affitti brevi turistici dopo la parentesi della pandemia, e la conseguente poca disponibilità di immobili destinati alle locazioni tradizionali.

Convenienza

Prudenza

Per Stefano Tolu, responsabile regionale dell’Apci, l’associazione dei proprietari di case e immobili, la vita dei padroni di casa non è tutta rosa e fiori. «Sì, le rendite stanno aumentando, ma continuano a essere tassate pesantemente, tanto da renderle attualmente meno convenienti rispetto ai classici investimenti finanziari. Stesso discorso deve essere fatto per l’acquisto di immobili: il mattone tira ed è considerato oggi più che mai un ottimo investimento, ma l’accesso al credito è sempre più complesso e alla fine ad avvantaggiarsi da questa situazione potranno essere solo gli investitori con un bel gruzzolo da parte, a discapito di famiglie poco abbienti e giovani».

Le scelte

La strategie di chi compra per affittare è ben precisa: «Gli investitori preferiscono le aree con la presenza di atenei, di servizi e le aree sottoposte ad interventi di riqualificazione», spiegano da Tecnocasa. «In generale, se si guarda solo al rendimento da locazione, sono le zone più periferiche a rendere maggiormente a motivo dei prezzi degli immobili più contenuti».

Scelte che potrebbero condizionare il mercato nel medio e lungo termine: «Le incognite sull’andamento dei tassi di interesse sono tante», conclude Tolu. «Guerra, inflazione e crisi possono infatti sconvolgere il settore immobiliare per mesi o anni, condizionando tutti i tipi di investimento».

