Case, il mercato è in affanno 

Comprare casa a Guspini è più conveniente che prenderla nel resto della Regione: i dati aggiornati a fine luglio corrente dell'Osservatorio mercato immobiliare evidenzia che mediamente il prezzo di vendita di un appartamento è 750 euro a metro quadro, circa il 38 per cento in meno rispetto alla media regionale (1.950 euro), anche se, negli ultimi sei mesi, i prezzi sono in leggero aumento (+2,78 per cento).

La situazione

A fotografare il mercato sono alcuni esperti del settore che mettono in evidenza alcuni problemi (come il fatto che in centro storico ci sia un’elevata percentuale di abitazioni che non avrebbe la "conformità urbanistica"). Operatori che fanno il punto sulla situazione legata alla pandemia e sulle dinamiche a seguito dell'introduzione del “super bonus 110 per cento”. Eraldo Lampis, titolare dell'omonima agenzia immobiliare, spiega: «Il mercato non si è fermato ma si é trasformato. L’offerta superiore alla domanda ha provocato una contrazione dei prezzi superiore al 30 per cento del valore precedente. In particolare si riscontra una maggiore richiesta di case indipendenti con cortile e garage. Scarsa la richiesta di immobili di grande metratura e appartamenti condominiali. La maggior richiesta proviene da giovani che ricorrono al mutuo a lunga scadenza. Infine sono certo che il “bonus 110 per cento” vivacizzerà il mercato».

I cambiamenti

Dello stesso avviso Marco Usai, rappresentante della Diemme Immobiliare, che aggiunge: «Esiste una distonia fra quanto offre il mercato, soprattutto fabbricati pensati nel boom edilizio degli anni 60-70 quando i nuclei familiari erano numerosi, e la richiesta attuale di immobili molto più contenuti e funzionali alle esigenze degli attuali nuclei. Il 98 per cento degli acquisti, i cui richiedenti sono principalmente over 30, avviene per mezzo di mutui ipotecari. Anche qui si scontra un disallineamento con la realtà del mondo del lavoro rappresentato per buona parte da posti a tempo determinato e le esigenze del sistema creditizio, poco disponibile a stimolare il mercato perché si dedica ad altri settori più redditizi. Il bonus 110 per cento poteva costituire un ottimo incentivo ma si scontra con la farraginosità delle norme e soprattutto con il fatto che oggi è richiesta la conformità urbanistica. Requisito, questo, che nel 90 per cento dei fabbricati viene a mancare; se poi il fabbricato ricade in centro storico e/o matrice, a causa del mancato adeguamento del Puc alle norme regionali, le possibilità di intervento si riducono ulteriormente. Ancora una volta la politica e la burocrazia non viaggiano in parallelo».

Gli stimoli

Anche Maurizio Serpi, legale rappresentante della Cosmopolitan Montevecchio, si sofferma sulle agevolazioni fiscali. «Il bonus 110 per cento», dice, «ci sta aiutando tantissimo anche se tante persone non hanno capito bene di cosa si tratti e come funzioni». A dare ottimismo la diversificazione delle richieste. «C’è la rivalutazione del concetto di casa con metrature maggiori e spazi all'aperto come valvole di sfogo possibilmente in campagna o fuori dal centro abitato, oltre che indipendenti».

