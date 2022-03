Le chiamano “case mobili” anche se non hanno le ruote e il tetto con le tegole e le pareti affrescate. Sono container, normali spazi abitativi con letti, bagni e cucina, dotati di impianto di riscaldamento e di tutti i servizi. I quattro “moduli” realizzati dall’amministrazione comunale nella strada che porta al Centro commerciale costeggiando le vie dedicate ai vari momenti della Sartiglia saranno inaugurati la settimana prossima. Sono case di pronta accoglienza e, come spiega Carmen Murru, assessore ai Servizi sociali, Plus, politiche abitative, associazionismo, «offrono la disponibilità di un luogo di abitazione temporanea dignitoso per le persone prive di alloggio. Nel territorio comunale sono in forte aumento i nuclei familiari e le persone singole che si ritrovano senza casa a seguito della perdita improvvisa del lavoro, del sopraggiungere di una malattia, della separazione del coniuge con conseguente perdita dell’abitazione e una forte fragilità che può trasformarsi in disagio ed esclusione sociale permanente se non si interviene per tempo».

La Caritas

L’analisi dell’assessore è condivisa in pieno dalla Caritas diocesana che frequentemente è chiamata a dare risposte a chi chiede un tetto anche per qualche notte, in attesa di trovare una sistemazione definitiva o «trasferirsi in un altro comune o rientrare nel paese d’origine. La ricerca di alloggio da parte delle persone che non possono permettersi i canoni di affitto che il mercato pretende è aumentata in questi ultimi anni e interessa decine di nuclei familiari e tante persone singole. Le quattro case mobili sono una prima risposta all’emergenza ma certamente non bastano», spiegano negli uffici Caritas in via Cagliari 181.

Il progetto

«Una casa per tutti nasce nel 2015 e un anno dopo viene finanziato dal ministero dell’Interno con un contributo di 80 mila euro a valere sui fondi Unrra e cofinanziato dal Comune con altri 20 mila euro». Con questi 100 mila euro «sono state acquistate e allestite le quattro case mobili in un’area della città appositamente strutturata e pensata per offrire risposte ai bisogni abitativi differenti», spiega ancora l’assessore Murru. L’accoglienza temporanea sarà garantita sino a un massimo di 6 mesi, eventualmente prorogabile di altri 6 «a persone prive di rete primaria di sostegno all’ospitalità, in relazione all’aumentato bisogno di reperire soluzioni abitative adeguate registrato negli ultimi anni, in modo da garantire alle famiglie di essere supportate per il tempo sufficiente a stabilizzarsi e a riorganizzare le proprie risorse per ritrovare l’autonomia». Durante questo periodo le persone saranno affiancate dai Servizi sociali per orientarsi sui servizi del territorio e accedere a sussidi e agevolazioni.