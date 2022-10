Case dell’acqua, raid con scasso 

Nelle notti di sabato e domenica le quattro casette dell’acqua, tre in città e una Sili sono state scassinate: bottino, 800 euro. «Hanno fatto più danno alle apparecchiature che altro, le “case” di Silì, viale Repubblica e piazza Torrente sono state riattivate, nella quarta di via Pirandello nel quartiere di Torangius, ci stiamo lavorando. Non capisco come si possono compiere certe bravate, chiamiamole così», riferiscono dalla Cooperativa “L’Ideale “ di Mogoro che gestisce i quattro impianti che erogano mediamente 2 milioni di litri d’acqua, naturale e frizzante, all’anno. La città, al pari della Cooperativa, non capisce ma mentre la Polizia è alla caccia degli scassinatori si interroga e allarga il grandangolo dai giovani annoiati ai meno giovani disastrati che se la passano tra lavoretti e scorribande da quattro soldi.

Il blitz

Giovanna Bonaglini, farmacista e assessore comunale ai servizi sociali che vede sfilare tutti i giorni le persone più fragili, non ha parole. «Sono atti che chiunque li abbia compiuti e per qualunque motivo non sono giustificabili, questo mi sembra fin troppo ovvio ma è sempre bene ricordarlo. Tra le diverse ipotesi si può accennare alle necessità di tante famiglie in questi ultimi periodi, ai giovani che non trovano lavoro e a quelli che battono strade sbagliate. Personalmente sono portata a pensare che si tratti di una bravata del fine settimana. Che se vogliamo rientra nel grande tema del disagio sociale che interessa i giovani, fermo comunque restando che atti del genere possono appartenere anche ai meno giovani».

Disagio

Arrivare agli autori spetta alla Polizia, scavare nel sociale alle comunità pubbliche e di volontariato. Mauro Solinas, volontario nella associazione di volontaria onlus “La Casa del Sole”: «Che ci siano difficoltà di ogni tipo lo avvertiamo ogni santo giorno, i poveri sono sempre più poveri. Voglio comunque credere anche sulla base della mia esperienza che si tratti di un’azione che pesca nel disagio sociale e nelle difficoltà non solo giovanili ma che abbia un sottofondo di bravata cui si lega un minimo di tornaconto». Una città e una provincia dove un terzo lavora, un terzo tenta di trovarlo e l’altro 30 per cento vive di pensioni tra le più basse del Paese è evidente che ha problemi di tutti i tipi e anche lo scasso da quattro soldi non è sempre figlio della noia e del malessere giovanile. Dalla Caritas riferiscono che «le bravate spesso si manifestano con i vandalismi, sfasciano panchine, rompono le ceramiche e imbrattano le facciate delle case. Quando si mette mano alla cassa qualunque essa sia, c’è qualcosa di più che potrebbe essere la disperazione non scusabile in nessun caso ma che, al di là delle responsabilità, deve far riflettere tutti, la scuola, le associazioni, la parte pubblica».