«Case campidanesi, l’oggetto del desiderio» 

Case con giardino, cortili e terrazze panoramiche: chi sceglie di acquistare a Quartucciu chiede che ci sia, almeno, uno di questi spazi nel suo nuovo immobile. I lockdown, le zone rosse, lo smart working e la didattica a distanza hanno, infatti, cambiato le esigenze di molte famiglie, che da Cagliari scelgono di spostarsi nelle città dell’hinterland per ritrovare tranquillità e ambienti più confortevoli.

«In tanti hanno realmente sentito la necessità di evadere dalla realtà condominiale perché diventata troppo pesante», spiega Andrea Petretto, dell’agenzia Tecnocasa, «dopo la chiusura di tre mesi, lo scorso anno, abbiamo avuto diversi clienti che non volevano più abitare nel loro appartamento e volevano cercare delle soluzioni indipendenti. Una tendenza che sta continuando ancora oggi, in tanti cercano spazi all’aperto».

Le preferenze

Bisogno di libertà, aria e la voglia di godersi spazi aperti e ampi sono dunque le motivazioni che spingono le famiglie a spostarsi a Quartucciu, che gode non solo della vicinanza con Cagliari, ma anche di prezzi più competitivi rispetto a Quartu, Selargius o Monserrato.

«Nonostante le dinamiche che stiamo vivendo e la pandemia abbiamo assistito a un mercato abbastanza fluido», conferma Pietro Pusceddu, titolare dell’agenzia immobiliare Sardinia Real Estate, «gli immobili messi sul mercato sono stati venduti anche in tempi celeri. Il costo del mattone è variabile, dipende dal tipo di immobile e dalla zona che sceglie».

Nelle nuove lottizzazioni come La Freccia Verde, via Thiesi o i Gardini i prezzi sono più alti rispetto al centro storico, dove abbondano case campidanesi abbandonate, spesso riacquistate a circa 70mila euro per essere completamente ristrutturate. Mentre comprare casa, per esempio, nella zona di via Rosselli, è più facile economicamente, rispetto all’acquisto di un appartamento in via Solarussa. Le nuove costruzioni hanno, infatti, prezzi che si aggirano anche intorno ai 170 mila euro, il costo di una semi indipendente ristrutturata ruota intorno ai 150 mila euro, mentre si arriva anche a 250 mila euro per una villetta a schiera.

«Si preferisce la soluzione su un unico piano. La tendenza è quella di cercare case già abitabili che richiedono solo i lavori essenziali da fare», aggiunge Petretto. «C’è sicuramente una forte richiesta per le case campidanesi, ci sono amatori che ricercano quel tipo di casa e portano a termine ottimi lavori per valorizzarle», evidenzia Pusceddu.

Il flusso

Il mercato immobiliare sembra essere in controtendenza rispetto ai dati sulle residenze forniti dal Comune, che parlano di una perdita di oltre duecento residenti negli ultimi quattro anni. «Non è cambiato il mercato immobiliare, è cambiata la tipologia di casa che si è andati a cercare o comunque la voglia di rendersi autonomi», sottolinea anche Andrea Ibba titolare della Welchome immobiliare, che ammette non ci sia stato alcun calo dovuto alla pandemia.

«Non solo, ma ci sono tante richieste per immobili non residenziali. Diverse aziende hanno voluto investire a Quartucciu nella zona industriale, o altre hanno preso locali in affitto scegliendo di aprire la propria attività, nonostante la situazione di incertezza». Ci sono però anche coloro che pur volendo acquistare a causa della crisi hanno dovuto rinunciare. «Chi è entrato in cassa integrazione ha optato per soluzioni tampone, in attesa in attesa che la situazione lavorativa torni alla normalità», conclude Petretto.

