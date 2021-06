Case al mare, riecco gli stranieri 

Il periodo di emergenza sanitaria vissuto e non ancora completamente superato ha accentuato la volontà di acquistare una casa, vista come esigenza, autonomia e cambiamenti. Il mercato immobiliare sembra in fase di ripresa: lo confermano gli operatori del settore. La nota più lieta è il ritorno degli stranieri, soprattutto tedeschi, che strizzano l’occhio agli investimenti in Ogliastra, la terra della longevità identificata dai potenziali acquirenti come habitat ideale per trascorrere non solo una breve vacanza, ma anche lunghi periodi nei mesi invernali. Chi aspira ad acquistare le villette sono, in linea di massima, persone prossime alla pensione. In generale si inseguono abitazioni con spazi all’aperto, esigenza maturata con la pandemia, di superfici non superiori ai 65 metri quadri.

Tornano gli stranieri

Il mercato internazionale si era quasi completamente raffreddato. Ora il vento sembra soffiare di nuovo verso un mercato che parla straniero. La tendenza si rileva dai contatti immagazzinati dai cervelloni elettronici delle agenzie immobiliari e dai costruttori. «Registriamo una ripresa molto interessante. Anche gli investitori stranieri - ammette Mauro Usai, 52 anni, titolare della Edil Costa Sarda, che opera nel settore da oltre 25 anni - manifestano la volontà di acquistare un immobile in Ogliastra, una tendenza che non si verificava con costanza da una decina d’anni. Sono segnali di ottimismo per il futuro». Chi si aspettava una vigorosa ripresa del mercato immobiliare nazionale trova una conferma nei dati resi noti dalla rilevazione dell’Agenzia delle entrate sul primo trimestre dell’anno: le compravendite di abitazioni e immobili non residenziali sono aumentate rispettivamente del 38,6 e del 51,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020.

Le abitudini

Il Covid ha cambiato le richieste. Dice Usai: «Il cliente chiede spazi esterni, con giardino. Ora si sono allargate le aspettative: prima si faceva un piccolo investimento per avere un punto d’appoggio al mare, oggi si cercano aree più comode per godere di maggiore libertà nel contesto domestico». Secondo Antonio Murreli (59 anni) di Arbatax immobiliare, nel settore dal 1986, si rivendono le case costruite anni fa: «È un continuo rimescolare degli immobili realizzati 15 o 20 anni fa, il mercato si è svalutato. Un esempio: abbiamo appena venduto a 112 mila euro una struttura che, sedici anni fa, era stata acquistata a 140 mila. Il nuovo si vende con più difficoltà».

Attività frizzante

Parallelo al mercato residenziale viaggia quello commerciale, con un notevole ventaglio di offerte pubblicizzate sulle vetrine delle agenzie immobiliare tra corso Umberto e via Monsignor Virgilio. L’ultimo locale sulla piazza delle occasioni è l’ex ristorante Sapore di mare di via Lungomare, ad Arbatax, travolto dalla crisi pandemica. È in vendita a 600 mila euro: comprende 300 metri quadri e gli arredi.

