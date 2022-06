Casa Ruda, resa del Comune 

Appena prima di tornare davanti ai giudici del Tar Sardegna, il Comune di Suelli ha restituito le aree alla famiglia che gestisce “Casa Ruda”. La materia del contendere è stata dichiarata cessata, ma l’Ente dovrà pagare le spese di giudizio.

Il contenzioso

Si è chiuso così il giudizio per «ottemperanza» sollecitato da Casa Ruda di Ruda F. & C. (assistita dai legali Marcello Vignolo, Pilar Sanjust e Massimo Massa) contro il Comune (difeso dai legali Mauro Cuccu e Filippo Follesa). La società della famiglia proprietaria del complesso ricettivo “Casa Ruda” chiedeva che venisse dato seguito a una sentenza del Tar Sardegna del 2019 che aveva dichiarato illegittimo l’esproprio di un’area da parte dell’Ente. Il 9 maggio scorso, l’amministrazione ha disposto la restituzione delle aree al privato e il 24 maggio (il giorno prima della camera di consiglio al Tar) è stato redatto il verbale di esecuzione materiale della restituzione.

La vicenda

Il tentativo di esproprio era stato spazzato via del Tar dopo otto anni di battaglia giudiziaria, poi a febbraio di quest’anno era arrivata anche la bocciatura dei giudici alla procedura di «acquisizione sanante» da parte del Comune dell’area della famiglia Tordelli che l’ente voleva trasformare in parcheggi. Varie le cause davanti al Tar avviate dopo che, nel 2011, Ruda Tordelli si era visto bloccare l’avvio dei lavori di ristrutturazione dell’edificio. «Il Comune per la realizzazione di uno spazio urbano-parcheggio», aveva sancito il Tar, «non poteva optare per la demolizione di un fabbricato di interesse storico, che avrebbe potuto essere recuperato (come è dimostrato dalla volontà del proprietario con la presentazione della dichiarazione inizio attività)». Nonostante ciò, l’ente aveva deciso di procedere comunque con una «acquisizione sanante», poi giudicata anche questa illegittima. Risultato? Per il ricorso al Tar sull’esproprio il Comune era stato condannato a pagare 3.500 euro di spese di giudizio (sentenza confermata dal Consiglio di Stato con spese compensate), per l’ulteriore ricorso sull’acquisizione sanante è arrivata un’altra condanna per 2.500 euro di spese. Ora la nuova causa, per il giudizio di ottemperanza sollecitato dal privato per vedersi restituire le aree. Terreni e immobile sono stati resi il giorno prima dell’udienza: contenzioso cessato, l’ente dovrà pagare altri 1.800 euro.