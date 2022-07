Casa protetta senza infermieri 

AAA infermieri cercasi disperatamente. I 25 anziani ospiti nella casa protetta comunale di via Trieste a Nuoro rischiano di rimanere senza supporto infermieristico. Lo stop all’assistenza garantita dagli operatori dell’Asl 3 nella struttura, gestita in prorogatio da tre anni da Progetto Uomo, doveva scattare il primo agosto. Un mese e mezzo fa l’avviso dell’Asl 3 al Comune. Ma l’amministrazione e la coop Progetto Uomo non sono riusciti a trovare altri infermieri. Venerdì, con lo spettro del trasferimento dei vecchietti diventato quasi certezza, e dopo una febbrile trattativa, l’Asl ha concesso una proroga: quindici giorni. Mercoledì ci sarà un vertice in Municipio tra amministrazione, Asl e la coop che gestisce la casa protetta. Tutto mentre la questione infermieri Asl nella casa di via Trieste rimane al centro di un’indagine dei Nas e della Procura di Nuoro.

A rischio

Già lo scorso 13 maggio l’Asl 3 aveva sospeso l’assistenza con i propri infermieri nella casa protetta comunale lasciando i 25 anziani senza assistenza specialistica. Interruzione durata una notte. Tutto perché i rapporti tra l’Asl 3, la comunità integrata e la cooperativa Progetto Uomo sono oggetto di un’inchiesta dei carabinieri. Nel mirino non l’interruzione del servizio, ma proprio la prestazione sanitaria erogata, che potrebbe essere stata pagata due volte. Nei mesi scorsi le perquisizioni dei militari nella struttura e nella direzione sanitaria alla ricerca dei documenti. Gli infermieri, in prestazione aggiuntiva, garantivano turni giornalieri di 12 ore. Per l’Asl, invece, dovrebbero garantire la terapia, che poi è compito anche degli oss far osservare.

Senza personale

«A noi sta a cuore l’assistenza degli anziani - afferma il direttore generale dell’Asl 3 Paolo Cannas - ma la legge dice che devi pagare o la retta o la prestazione aggiuntiva. L’unica casa protetta in tutta la Sardegna dove vengono dati gli infermieri è quella di Nuoro. Abbiamo detto e ridetto che questo non è possibile soprattutto in questo periodo dove ci sono emergenze nei reparti ospedalieri, e abbiamo comunicato un mese e mezzo fa che quel tipo di prestazione sarebbe stata interrotta. Ho ricordato che avremo garantito sino a luglio la copertura, chiedendo alla casa protetta di organizzarsi come fanno nel resto della Sardegna. Ho anche ribadito al sindaco che dopo l’estate, siamo disposti a fare un ragionamento programmatico». Per ora c’è una certezza: da Ferragosto, l’Asl 3 non darà più i suoi infermieri. Intanto, il Comune con un avviso pubblicato venerdì è alla ricerca di personale.