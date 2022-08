Casa protetta, scontro d’estate 

L’oggetto della nota stampa inquieta. Getta ombre su una struttura di vitale importanza per il capoluogo barbaricino. «La Casa protetta per anziani di via Trieste senza assistenza infermieristica chiude», scrive la consigliera comunale di Progetto per Nuoro, Lisetta Bidoni. Come dire, il futuro di 25 ultrasessantacinquenni è appeso a un filo per mancanza di infermieri, in “prestito” dall’azienda sanitaria locale, visto che l’accordo tra la Asl e la cooperativa-gestore Progetto Uomo (in convenzione con il Comune) è in scadenza al 31 agosto. Dura la replica dell’assessora ai Servizi sociali, Fausta Moroni: «Non ci sarà alcuna chiusura. Stiamo cercando di capire con quali modalità si possa continuare a erogare il servizio garantito dall’Asl. Nessuno vuole chiudere la Casa protetta: non si possono fare affermazioni così pericolose».

Carenza di personale

Tra le corsie dell’ospedale San Francesco il personale sanitario scarseggia, non è certo una novità. Ora, però, il timore è che le carenze della struttura ospedaliera possano riflettersi pure sulla “casa di riposo” gestita da Progetto Uomo, con conseguenze facilmente intuibili. «Gli ospiti del centro attualmente sono 25, non autosufficienti (24 gravissimi e 1 grave) - spiega Lisetta Bidoni -. Una squadra di 31 lavoratori segue e si prende cura degli ospiti, garantendo l’assistenza 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 ore. L’interruzione del servizio infermieristico da parte dell’Asl, annunciata per il 31 agosto, porterebbe automaticamente al trasferimento degli ospiti in altre strutture dell’Isola e alla chiusura della Casa. Un rischio molto concreto. Quindi, non bisogna perdere tempo, la data indicata si avvicina».

Rassicurazioni

Comune e Progetto Uomo cercano di stemperare i toni, di rassicurare. E se la presidente della cooperativa che ha in gestione la struttura, Rosy Guiso, appare fiduciosa - «so per certo che vi è una fitta interlocuzione tra amministrazione comunale e azienda sanitaria per trovare una soluzione» - l’assessora Moroni è categorica: «Mi domando come si faccia anche solo a ipotizzare una possibile chiusura della Casa protetta. È da un anno e mezzo che andiamo avanti con le proroghe, per le croniche carenze di personale infermieristico dell’Asl. Dunque, stiamo dialogando con l’Asl per individuare una soluzione. Il problema è che in questo momento non è facile trovare infermieri. Tuttavia, la volontà di tutti è di poter prorogare ancora il servizio, almeno fino a quando il Comune non andrà a bandire una gara per la struttura».